«Слишком стар»: 86-летний житель Кубани выиграл суд у санатория, отказавшегося продать путевку из-за возраста

Все началось с газеты. 86-летний Николай Кацко из Крымска заметил рекламного объявление - в санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров скидки на путевки. Мужчина воодушевился, давно хотел съездить отдохнуть, а тут - такая удача. Сам он - ветеран труда, малолетний узник концлагеря. До выхода на заслуженный отдых долгие годы работал завхозом в местном колледже.

- Созвонился с менеджером. На другом конце провода сказали, что, если пенсионер внесет аванс, то получил дополнительную скидку 8%, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - В апреле он оплатил часть суммы за двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы. Деньги он перечислил по почте - всего 11 600 рублей. В сентябре договорился заехать в санаторий. Ему выставили счет, где указали время и условия проживания.

После этого Николай Романович пошел в поликлинику, прошел медосмотр и получил санаторно-курортную карту. В ней черным по белому написано - противопоказаний к поездке нет.

Ближе к назначенной дате родственники Николая, узнав о его поездке, решили сделать подарок и оплатить оставшуюся часть суммы. Набрали менеджера, чтобы узнать, сколько нужно перечислить денег. А в ответ услышали отказ.

- Пытались узнать, с чем это связано. Нам говорят: «Он у вас слишком старый». Как это понять? - вновь спрашиваем. А они прямым текстом: «Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - вспоминает тот разговор Виталий Кацко. - Мы позвонили главному врачу, директору самого санатория, пытались прояснить ситуацию. В течение полугода ничего не сообщали, а тут вдруг отказ да еще и не понятны причины.

Удивительно было и другое - аванс, который заплатил пенсионер, в санатории вернуть отказывались. Они просили открыть пожилого человека счет в банке. Отправить по почте, как изначально сделал Николай Романович, не хотели.

После этого семья пенсионера обратилась в администрацию, Роспотребнадзор. Нарушения не нашли. Тогда решили подать иск в суд. Адвокат расценил отказ санатория как дискриминацию по возрастному признаку, потому требованием стало - взыскать со здравницы 140 тысяч рублей.

- В судебном заседании представители санатория сказали, что их не так поняли. Отказали в путевке нам не из-за возраста, а из-за того, что у них нет геронтолога, который должен наблюдать за пожилыми людьми, - продолжает адвокат. - Но суду была показана письменная переписка с санаторием, где написано «отказано в связи с возрастом».

Этот документ и стал основанием для мирового судьи Крымска вынести решение в пользу Николая Кацко. 86-летнему ветерану труда присудили 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695972" frameborder="0"></iframe> Николай Кацко после окончания судебного заседания Видео: Алексей АВАНЕСЯН..

Прояснить ситуацию в самом санатории не захотели. В разговоре с «Комсомолкой» руководитель учреждения от комментариев отказался. Само решение суда в законную силу пока не вступило. Однако, по словам защиты, во время заседания представители санатория сказали, что обжаловать его не будут.

- Очень стыдно за своих работников, которые так поступили с истцом, - сказал представитель ответчика в суде.

Сам Николай Романович все-таки отдохнул в одном из санаториев Анапы. Там он прошел курс оздоровления. Этот подарок ему сделали дети.

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