В Сочи умерла 103-летняя вдова ветерана ВОВ, которая так и не дождалась квартиры

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-26T18:33:04+03:00

Накануне ее увезли в больницу, у пенсионерки изо рта пошла кровь

Изменить размер текста: A A

Долгожительница из Краснодарского края Вержик Хачарян пережила смерть мужа-фронтовика. В 42-ом году ей женщина осталась одна с тремя детьми на руках. Вдова ветерана привыкла жить скромно - небольшая хатка без условий. Получив гражданство, внучка бабушки Эмма Саакян собрала документы в 2016 году, чтобы восстановить Вержик Айковну в правах на комфортное жилье. Но пенсионерка улучшения жилищных условий так и не дождалась…

- 25 января я вызвала скорую, бабушке стало плохо, у нее изо рта пошла кровь, - говорит Эмма Саакян. - Сегодня пришла проведать ее в реанимацию горбольницы №4 Адлера, врачи сказали, что она умерла.

В 2016 году внучка подала документы на улучшение жилищных условий. Но программа эта федеральная, а местные чиновники не могут влиять на скорость принятия решений. В муниципалитете Апшеронского района, где зарегистрирована покойная, удивлены, почему 103-летняя бабушка или ее близкие раньше не начали думать получением квартиры. По слухам, квартира понадобилась не вдове ветерана, а ее родственникам.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Приходите завтра!»: ветерану войны посоветовали явиться за путевкой в санаторий, когда ему стукнет 98 лет

Работающему пенсионеру Федору Ковалю сказали, что он слишком часто ездит отдыхать (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

95-летнего ветерана, которому советовали ждать путевку в очереди, отправили в санаторий

Правда, теперь чиновники скромно передают эту инициативу друг другу (подробнее)

103-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны попросили подождать еще пару лет положенного жилья

Долгожительница из Краснодарского края Вержик Хачарян пережила своего мужа-фронтовика уже больше, чем на полвека (читайте далее)