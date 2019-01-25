103-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны попросили подождать еще пару лет положенного жилья

Долгожительница из Краснодарского края Вержик Хачарян пережила своего мужа-фронтовика уже больше, чем на полвека. В 42-ом году ей в Абхазию пришло только известие о том, что муж - Хачик Хачарян пропал без вести где-то во время боев за Керчь. Вержик осталась одна с тремя детьми на руках.

- Мой папа родился за полгода до того, как его отец пропал без вести, - рассказывает "Комсомолке" 53-летняя внучка Эмма Саакян. - Потом я выросла и уехала из Абхазии. А мои родители и бабушка остались там.

Все ближайшие родственники Эммы о переезде в Россию не думали вплоть до того времени, пока после развала Союза не начались бесконечные военные конфликты Абхазии с Грузией.

- Бабушку и маму я перевезла в 2015 году, - продолжает Эмма, - прописали их в Апшеронском районе Краснодарского края у знакомых. Чтобы хоть иметь возможность оформить для них гражданство российское. Сама в это время все еще ютилась в недостроенном жилье. Жили они тоже со мной в Сочи. Мама недавно умерла.

Вдова ветерана Великой Отечественной войны привыкла жить в стесненных условиях — небольшая хатка без условий — все, что имела. А в очень преклонном возрасте и вовсе вынуждена была скитаться. Обретя гражданство, Эмма решила, что по отношению к бабушке, прожившей всю жизнь солдатской вдовой, это несправедливо. И собрала кипу документов, чтобы восстановить Вержик Айковну в правах на комфортное жилье.

- Условий — душа и туалета — в Молдовке у нас тоже нет, - рассказывает Эмма Саакян, - даром что курорт.

Бабушка делит комнату с маленькой полуторагодовалой праправнучкой и вместе с остальными страдает от неустроенности. Но положенной по закону благоустроенной квартиры ей, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему не видать.

- Вержик Хачарян зарегистрирована в Апшеронском районе, это правда, но никогда здесь не жила, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе местной администрации. - В 2016 году она подала документы на улучшение жилищных условий. Но программа эта федеральная, и мы не имеем возможности влиять на скорость принятия решений. Как только поступит финансирование, будет и ордер на квартиру.

В муниципалитете недоумевают, почему 103-летняя бабушка или ее близкие, не озаботились получением квартиры раньше. А злые языки строят версии, что квадратные метры понадобились вовсе не вдове ветерана, а ее многочисленным родственникам.

- Мы еще посмотрим, имеет ли она вообще право претендовать на жилье, - поясняют в администрации станицы Тверской. - По адресу, где она прописана - бомжатник. А в Совете ветеранов о ней вообще не слышали.

Но Эмма стоит на своем.

- Вот справка, что Вержик Хачарян 1916 года рождения является вдовой Хачика Хачаряна 1918 года рождения, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, - показывает нам Эмма документ с печатью.

Между тем, федеральный закон «О ветеранах» не имеет подтекстов, обязывая местные власти обеспечить пожилую женщину - гражданку РФ - комфортным жильем.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией.

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