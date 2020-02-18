Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в Краснодаре

Найти знаменитый дома купца Марка Лихацкого не так-то просто, несмотря на то, что он находится в самом сердце Краснодара.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Его фасад скрыт за стеклянной высоткой отеля «Мариотт». Окна старинного особняка заколочены, а территория под балконом огорожена – в любой момент конструкция может обрушиться.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

В ближайшие годы памятник архитектуры начала 20 века ждет реконструкция. Судя по его нынешнему состоянию, на это уйдет немало времени и средств.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

- Дом купца Лихацкого — это яркий представитель застройки конца XIX-начала XX века. Сам дом датируется, согласно архивам, 1890—1910 гг. Это двухэтажное строение с подвалом, которое обладает яркими элементами фасада — он сделан из традиционного на тот момент сочетания кирпича и деревянных элементов. Имеет деревянную веранду с резными элементами. Что касается объекта в целом, он олицетворяет классическую эклектику — застройка в таком стиле преобладала в Краснодаре в начале XX века, - рассказывает Наталья Астахова, заместитель начальника отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Дом был в частных руках до 1922 года, после чего оказался в муниципальной собственности. Судя по вывеске, в последние годы здесь была православная библиотека.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Внутри потолки богато украшены цветной лепниной, в двух залах есть большие камины. Эти интерьеры частично сохранились только в трех залах.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

В некоторых комнатах остались следы от последних работников – жизнь здесь была в 2014-м году.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Часть убранства уничтожена. Городские романтики оставили здесь бутылки от игристого вина, высохшие цветы и следы от свечей.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Под толстым слоем пыли спрятан деревянный паркет.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

- Техническое состояние здания признано неудовлетворительным. Что касается убранства самого объекта, можно сохранить утраченные элементы. Согласно тому, что сохранилось в интерьере и экстерьере объекта, возможно полностью сохранить его первоначальный вид. В принципе, чем мы и планируем заниматься. Собственно говоря, хотим его полноценного воссоздания, - говорит Наталья Астахова.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Около дома был небольшой участок с оградой. А здание бань купца Лихацкого прилегало к дому.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

- Если посмотреть на панораму этого района, исторический облик неплохо сохранился. Благодаря тому, что есть определенные требования, которые утверждены в отношении истерического поселения с сохранением объектов историко-градостроительной среды, у нас есть возможность воссоздать такие уютные уголки, которые полностью позволят отобразить историческую среду конца XIX-начала XX века в городе Екатеринодаре, - отмечает Наталья Астахова.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ