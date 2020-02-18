Дом купца Лихацкого станет центром воссозданного исторического квартала Екатеринодара

Стали известные первые подробности реконструкции дома купца Марка Лихацкого в центре Краснодара, о которой сообщил в понедельник глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, это одно из немногих зданий с большой историей, оставшееся в городской собственности. Именно поэтому его не стали передавать инвесторам, которые планировали выкупить памятник и открыть в нем ресторан.

В центре Краснодара воссоздадут исторический квартал.

Сейчас власти намерены восстановить дом купца Лихацкого за бюджетные средства, но этим все не ограничится. Часть квартала близ улиц Длинной и Красноармейской может стать историческим музеем архитектуры старого Екатеринодара.

- Мы решили посмотреть всю прилегающую территорию к дому купца Лихацкого, оценить наши возможности по возврату в муниципальную собственность всех земель и объектов, чтобы сформировать небольшой исторический комплекс из объектов, которые сейчас там расположены. И, действительно, это получается, - сообщил Евгений Первышов.

В исторический квартал войдут восемь зданий, пять из которых охраняются законом, а еще три признаны градоформирующими объектами.

Дом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ

Работу разделили на два этапа – первый восстановление дома купца Лихацкого, второй – создание исторического квартала.

Сейчас почти вся территория планируемого комплекса находится в удручающем состоянии. Здесь разрушенные хозпостройки, парковка и пустырь.

- На текущий момент техническое состояние дома купца Лихацкого признано неудовлетворительным. Что касается убранства самого объекта, можно воссоздать утраченные элементы и его первоначальный вид. В принципе, чем мы и планируем заниматься, - отметила Наталья Астахова, заместитель начальника отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства.

В течение двух месяцев уже будет определена компания, которая начнет готовить проект восстановления этого памятника. Уже после этого станут понятны четкие сроки реконструкции и стоимость работ.

То, каким будет исторический квартал, прилегающий к дому, решат архитекторы, историки и горожане. Всех краснодарцев приглашают к обсуждению проекта.

- Необходимо поднять архивы — вплоть до того, какие были в 18-19 веках лавочки, фонари и так далее. Чтобы мы могли использовать весь комплекс объектов исторического наследия, и воссоздать историческую городскую среду. С сохранением всех объектов, их реставрацией, и, соответственно, дальнейшим использованием всех объектов для наших городских мероприятий. Рассчитываю, комплекс будет находиться на балансе управления культуры совместно с управлением по делам молодежи, - отметил Евгений Первышов. - Главная цель — создание качественного городского пространства, интересного и полезного жителям.

КОМПЕТЕНТНО

- Это яркий, уникальный, самобытный участок исторического поселения Краснодара с высокой концентрацией культурного наследия. Это 8 исторических зданий в границах квартала. Наше управление всецело поддерживает эту инициативу, как в части реставрации дома купца Лихацкого, так и в части благоустройства и создания исторической среды на прилегающей территории, потому что объект культурного наследия лучше всего воспринимается в композиционной взаимосвязи именно с исторической средой, - отмечает Георгий Давыденко, заместитель начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия.

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