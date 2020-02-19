«Просто вышел из дома и не вернулся»: на Кубани ищут голубоглазого парня

В Краснодарском крае развернулись поиски 31-летнего Егора Войтовича. Молодой мужчина вышел из дома в селе Борисовка под Новороссийском 17 февраля и исчез.

- Не взял ни документов, ни денег, - говорят близкие мужчины.

На сегодняшний день поиск объявлен уже и волонтерами "Лиза Алерт".

Молодой мужчина был одет в черную куртку, джинсы и темные берцы.

Приметы Егора Войтовича: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы.

Если вы видели Егора или знаете о его местонахождении, обращайтесь по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Есть также контакт информационного организатора поисков отряда "Лиза Алерт", если вы собираетесь принять в них участие 8918 323-73-35 (Яна).

Напомним, в Краснодарском крае и соседней Ростовской области продолжаются поиски 32-летней Ксении Литвиновой. В новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждают сейчас, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.