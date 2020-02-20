2020-02-20T15:51:56+03:00
Спорт

Забьет ли Кокорин снова? Прямая трансляция контрольного матча Сочи – Астана 20 февраля

Футбол, матч Сочи – Астана (Нур-Султан) 20 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 17:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Кокорин Фото: ФК "Сочи"Александр Кокорин Фото: ФК "Сочи"
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ФК «Сочи» проведет заключительный матч на сборе в Турции против «Астаны» из столицы Казахстана. Все внимание болельщиков и прессы приковано, конечно же, к фигуре Александра Кокорина. Прямая трансляция матча Сочи - Астана начнется в 17:00.

В понедельник он официально стал футболистом «Сочи» и ударно провел 45 минут матча против «Динамо» (3:1), забив два мяча и отдав голевую передачу.

Сочи – Астана статистика личных встреч

Этот матч станет первым в истории противостояния.

Время начала матча Сочи – Астана 20 февраля 2020

Матч Сочи - Астана 20 февраля 2020 года начнется в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Сочи – Астана 20 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Астана можно посмотреть 20 февраля, она начнется в 17:00 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Сочи - Астана 20 февраля 2020

Трансляция матча Сочи – Астана 20 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Сочи», а также на kp.ru

Сочи - Астана . Товарищеский матч. 20.02.2020.Прямая видеотрансляция матча из Турции

ИСТОЧНИК KP.RU

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