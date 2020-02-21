2020-02-21T15:58:42+03:00
Общество

Поправки в Конституцию РФ: Молодежная политика должна быть закреплена в основном законе государства

Что думают известные кубанцы о данной инициативе
Иван Егоров
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Молодежная политика может появиться в основном законе.Молодежная политика может появиться в основном законе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д. Несколько позже появилось предложение внести поправку, закрепляющую государственную молодежную политику в России. Ее инициаторы аргументируют это тем, что в основном законе государства нигде не упоминается ни слово «молодежь», ни слова «молодежная политика».

И потому в стране нет законодательного понимания, например, до какого возраста человека можно отнести к понятию «молодежь», нет и понятия «молодая семья». Молодежной политикой занимаются на всех уровнях власти, но нужно еще, чтобы это было закреплено на законодательном уровне.

В конце апреля в стране пойдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию России.

- Молодежное движение и волонтерство – это очень важные темы для нашей страны, актуальность которых возрастает с каждым годом. Наверное, стартом волонтерской деятельности на территории России стала Олимпиада 2014 года. Конечно, мы понимаем, что тогда это в большей степени было событийное волонтерство, но на сегодняшний день в России развиты и другие направления. Это и волонтеры Победы, и те, кто помогает при поиске пропавших людей – спектр их деятельности очень широк. И, наверное, очень здорово, главный закон нашей страны будет регулировать молодежное движение и волонтерство. Ведь эта поправка затрагивает и правовые моменты, и демократические основы. Если бы мы говорили о ее внесении в 2014 году после проведения Олимпиады, можно было бы сказать, что это эмоциональное и невзвешенное решение. Но сейчас, спустя шесть лет, мы можем сделать вывод, что это необходимо и действительно ценно. Сейчас люди, независимо от их статуса, возраста и должности, понимают, насколько важно делать что-то доброе, не ожидая ничего взамен, кроме эмоций от своей деятельности, - председатель Молодежного парламента Краснодара Виктория Гаркуша.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ создана распоряжением Владимира Путина 15 января. В ее состав вошли представители законодательной власти, деятели науки и искусства, правоведы и представители общественных организаций.

Мнение известных кубанцев о поправках, касающихся волонтерства, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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