Главу Хостинского района Сочи подозревают во взятке в 1,5 миллиона рублей

Сочинские следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Хостинского внутригородского района Сочи Павла Клопотовского. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Чиновника задержали в кабинете после того, как в его служебном автомобиле были обнаружены деньги.

- По данным следствия, летом 2019 года сочинец направил заявку на получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство в Хостинском районе в уполномоченные органы, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Поскольку долга ответ не было, он обратился к чиновнику по вопросу предоставления ему разрешения на жилое строение, которое уже возводилось, и на еще один объект строительства. Во время встречи глава района, считают следователи, согласился помочь, правда, за деньги. Он запросил миллион рублей за сохранение объекта незавершенного строительства и 500 тысяч рублей за разрешение.

- Чиновник знал, что данные вопросы отнесены к компетенции департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи и в его обязанности не входят, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

О данном факте сочинец сообщил правоохранителям. Сделку отменять не стали. Вечером 19 февраля 2020 года заявитель встретился с чиновником. Глава района, опасаясь, что его могут подставить, предложил мужчине положить деньги в определенный автомобиль.

- Но распорядиться полученными деньгами он не смог, поскольку был задержан оперативными сотрудниками службы города Сочи управления ФСБ по Краснодарскому краю, - добавляют в краевом Следкоме.

Напомним, в отношении главы Хостинского внутригородского района города Сочи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При рассмотрении ходатайства суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Павлу Клопотовскому более мягкой меры пресечения. Чиновник поместили в СИЗО на два месяца - до 19 апреля.

Сейчас следователи проверяют, были ли у чиновника другие эпизоды незаконной деятельности.