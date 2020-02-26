2020-02-26T18:25:05+03:00
Общество

Во сколько обойдется стопочка блинов жителям Краснодара

Аналитики подсчитали стоимость продуктов для приготовления блинов
Виталий КАРНАУХ
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Аналитики подсчитали стоимость продуктов для приготовления блинов.Аналитики подсчитали стоимость продуктов для приготовления блинов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Аналитики одного из сервисов Яндекса озадачились вопросом стоимости тарелки с блинами, началась ведь Масленичная неделя! Наверняка каждый житель Кубани хоть в один из семи дней решит полакомиться свежей выпечкой.

Специалисты изучили данные о чеках, которые покупатели сервиса «Едадил» сканировали для получения кэшбэка.

В итоге Краснодар оказался в середине рейтинга из 16 городов. Стоимость продуктов для стопки из 30 блинов в кубанской столице составляет 103 рубля. Возглавляет рейтинг Красноярск со стоимостью в 111 рублей, замыкают список Уфа и Екатеринбург – здесь блинная корзина стоит 92 рубля.

Рейтинг городов. Фото: пресс-служба Яндекса.

Рейтинг городов. Фото: пресс-служба Яндекса.

Больше половины этой суммы в Краснодаре приходится на молоко — 57 рублей 50 копеек. Четыре яйца можно купить за 23 рубля, 400 грамм муки стоят 13 рублей 50 копеек. Необходимое количество подсолнечного масла, соли и сахара – примерно 9 рублей.

Стоимость добавок к блинам в Краснодаре. Фото: пресс-служба Яндекса.

Стоимость добавок к блинам в Краснодаре. Фото: пресс-служба Яндекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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