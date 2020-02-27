Мужчине, отрезавшему голову брату, дали 17 лет строгача

Ориентировки на 38-летнего Антона Санникова одно время висели по всей Кубани. Еще летом прошлого года ему предъявили обвинение в убийстве собственно брата Вадима. А когда везли под конвоем в СИЗО, он сбежал. Искали особо опасного преступника Санникова несколько дней, а когда нашли, доставили в Сочи уже под усиленным конвоем.

Антон Санников расправился с братом с особой жестокостью – отрезал голову. Антон - младший брат. Но с Вадимом постоянно конфликтовал. Хотя они оба перебрались на Кубань из Якутии и занялись в Сочи бизнесом – торговлей ГСМ, общего языка не могли найти. А потом и вовсе разошлись – каждый занимался своим делом и отношения расстроились совсем.

Отсутствие пальца на руке - особая примета Санникова. По ней и икали его, когда тот сбежал от конвоиров

Антон так возненавидел брата, что решил убить его. Готовясь к преступлению, привлек двоих приятелей. Троица дождалась Вадима Санникова у его дома и завела в хозпостройку. Один из сообщников начал его душить, а затем брат ударил его молотком по голове. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, сообщники взяли его автомобиль и вывезли в Мацестинский лесопарк. Чтобы тело не опознали, Антон Санников отрезал убитому брату голову.

Санников показывает, как убивал брата

Но всех в итоге нашли. И Краснодарский краевой суд вынес приговор палачам.

- Исходя из роли каждого из подсудимых в совершенных ими групповых преступлениях, им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений, - сообщили в суде. – Антону Санникову - в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один из подельников осужден на 12 лет исправительной колонии строгого режима, другой - на 10 лет.

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