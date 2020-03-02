После праздника Масленицы в Краснодаре отравились более 20 детей

Праздник Масленицы в одном из микрорайонов Краснодара обернулся массовым отравлением. Местные жители сообщали, что 1 марта во дворах появились сразу несколько машин «скорой помощи». У детей началась рвота и диарея.

На городской планерке в администрации Краснодара сообщили, что 28 человек обратились в детскую краевую больницу. По данным на 8 часов утра 2 марта 19 детей находятся в стационаре, один ребенок в реанимации.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают о 22 госпитализированных с подозрением на острую кишечную инфекцию, из которых 21 - дети. Все они участвовали в празднике Масленицы.

- Немедленно организовано проведение эпидемиологического расследования. Проводится медицинское наблюдение за контактными, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвующие в приготовлении блюд для мероприятия. Результаты лабораторных исследований в работе, - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора.

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Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуги, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 человека. 17 детей возрасте от 1 года и 7 месяцев до 16 лет, а также один взрослый были помещены в стационар. Состояние пострадавших называют стабильным (подробности)