2020-03-02T12:12:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после массового отравления детей на празднике Масленицы

Более 20 человек попали в больницы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Праздник Масленицы закончился массовым отравлениемПраздник Масленицы закончился массовым отравлениемФото: Иван ВИСЛОВ
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В Краснодаре после массового отравления детей в одном из микрорайонов во время празднования Масленицы возбудили уголовное дело. Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуги, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 человека. 17 детей возрасте от 1 года и 7 месяцев до 16 лет, а также один взрослый были помещены в стационар. Состояние пострадавших называют стабильным.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин инцидента и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В это же время проверку по факту массового отравления проводит прокуратура Краснодарского края.

- С целью установления причин заболевания несовершеннолетних органом Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Результаты санитарно-эпидемиологического расследования и осуществляемых следственных мероприятий контролируются прокуратурой края, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что о резком ухудшении самочувствия сообщили жители одного из краснодарских микрорайонов, которые побывали на празднике Масленицы. Пострадавших доставили в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

После праздника Масленицы в Краснодаре отравились более 20 детей

Местные жители сообщали, что 1 марта во дворах появились сразу несколько машин «скорой помощи». У детей началась рвота и диарея.

На городской планерке в администрации Краснодара сообщили, что 28 человек обратились в детскую краевую больницу. По данным на 8 часов утра 2 марта 19 детей находятся в стационаре, один ребенок в реанимации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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