Через Краснодар в Крым регулярно будут ходить четыре поезда
Крым и Кубань будут соединены пассажирским железнодорожным сообщением. Такую возможность открыло строительство Крымского моста. Уже известно, что с 7 марта на маршруте Анапа – Керчь начнет курсировать рельсовый автобус.
А с конца апреля с городами Крыма будет связан Краснодар. Через столицу Кубани проследуют поезда «Таврия» новых направлений к Феодосии, Симферополю, Севастополю и Евпатории. Все они будут проходить также через станции Тамань и Керчь.
Графика ГСЭ
В составах поездов есть купейные и плацкартные вагоны, а в составы из столиц включены также СВ.
Графика ГСЭ
Расписание поездов из Краснодара в Крым
Поезд 525Э Кисловодск – Симферополь (следует через Армавир, Кавказскую, Усть-Лабинск, Тамань). Один раз в три дня с 29 апреля.
Отправление из Краснодара в 21:55
Прибытие в Симферополь в 10:30
Поезд 526С Симферополь – Кисловодск
Отправление из Симферополя в 19:10
Прибытие в Краснодар в 6:49
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт 1180 рублей, купе – 1421 рубль.
Поезд 177А Санкт-Петербург — Феодосия (через Тамань). Один раз в четыре дня с 7 мая.
Отправление из Краснодара в 3:35
Прибытие в Феодосию в 12:30
Поезд 178С Феодосия — Санкт-Петербург
Отправление из Феодосии в 16:50
Прибытие в Краснодар в 01:22
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1097 рублей, купе – 1626 рублей.
Поезд 192М Москва — Севастополь (через Староминскую, Каневскую, Брюховецкую, Тамань). С 27 апреля через день.
Отправление из Краснодара в 1:24
Прибытие в Севастополь в 14:50
Поезд 192С Севастополь — Москва
Отправление из Севастополя в 21:00
Прибытие в Краснодар в 10:27
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1338 рублей, купе – 1611 рублей.
Поезд 174М Москва — Евпатория (через Староминскую, Каневскую, Брюховецкую, Тамань). 2, 6 мая, далее через день.
Отправление из Краснодара в 1:24
Прибытие в Евпаторию в 13:55
Поезд 174С Евпатория — Москва
Отправление из Евпатории в 21:50
Прибытие в Краснодар в 10:27
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1289 рублей, купе – 1960 рублей.
Поезда Мурманск-Симферополь (раз в 9 дней с 25 апреля) и Екатеринбург-Симферополь (раз в шесть дней с 25 апреля) и в обратном направлении будут следовать через Тимашевск и Тамань, минуя Краснодар.
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ИСТОЧНИК KP.RU