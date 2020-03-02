2020-03-02T18:07:46+03:00
Общество

Через Краснодар в Крым регулярно будут ходить четыре поезда

Составы будут следовать в Феодосию, Симферополь, Севастополь и Евпаторию [расписание]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Расписание и стоимость билетов на поезда из Краснодара в Крым Фото: Гранд Сервис ЭкспрессРасписание и стоимость билетов на поезда из Краснодара в Крым Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Крым и Кубань будут соединены пассажирским железнодорожным сообщением. Такую возможность открыло строительство Крымского моста. Уже известно, что с 7 марта на маршруте АнапаКерчь начнет курсировать рельсовый автобус.

А с конца апреля с городами Крыма будет связан Краснодар. Через столицу Кубани проследуют поезда «Таврия» новых направлений к Феодосии, Симферополю, Севастополю и Евпатории. Все они будут проходить также через станции Тамань и Керчь.

Графика ГСЭ

Графика ГСЭ

В составах поездов есть купейные и плацкартные вагоны, а в составы из столиц включены также СВ.

Графика ГСЭ

Графика ГСЭ

Расписание поездов из Краснодара в Крым

Поезд 525Э Кисловодск – Симферополь (следует через Армавир, Кавказскую, Усть-Лабинск, Тамань). Один раз в три дня с 29 апреля.

Отправление из Краснодара в 21:55

Прибытие в Симферополь в 10:30

Поезд 526С Симферополь – Кисловодск

Отправление из Симферополя в 19:10

Прибытие в Краснодар в 6:49

Ориентировочная стоимость билета: плацкарт 1180 рублей, купе – 1421 рубль.

Поезд 177А Санкт-Петербург — Феодосия (через Тамань). Один раз в четыре дня с 7 мая.

Отправление из Краснодара в 3:35

Прибытие в Феодосию в 12:30

Поезд 178С Феодосия — Санкт-Петербург

Отправление из Феодосии в 16:50

Прибытие в Краснодар в 01:22

Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1097 рублей, купе – 1626 рублей.

Поезд 192М Москва — Севастополь (через Староминскую, Каневскую, Брюховецкую, Тамань). С 27 апреля через день.

Отправление из Краснодара в 1:24

Прибытие в Севастополь в 14:50

Поезд 192С Севастополь — Москва

Отправление из Севастополя в 21:00

Прибытие в Краснодар в 10:27

Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1338 рублей, купе – 1611 рублей.

Поезд 174М Москва — Евпатория (через Староминскую, Каневскую, Брюховецкую, Тамань). 2, 6 мая, далее через день.

Отправление из Краснодара в 1:24

Прибытие в Евпаторию в 13:55

Поезд 174С Евпатория — Москва

Отправление из Евпатории в 21:50

Прибытие в Краснодар в 10:27

Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 1289 рублей, купе – 1960 рублей.

Поезда Мурманск-Симферополь (раз в 9 дней с 25 апреля) и Екатеринбург-Симферополь (раз в шесть дней с 25 апреля) и в обратном направлении будут следовать через Тимашевск и Тамань, минуя Краснодар.

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Рельсовые автобусы передвигаются с помощью дизельных двигателей. РА-2 состоят из трех вагонов, общей вместимостью 280 пассажиров. В них есть все необходимое для комфортной поездки – отопление, вентиляция, информационные табло и туалеты (расписание)

ИСТОЧНИК KP.RU

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