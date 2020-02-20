Расписание пригородного поезда Анапа – Керчь с 7 марта

Стало известно расписание пригородного поезда, который впервые соединит Анапу и Керчь. С 7 марта составы будут курсировать дважды в день с понедельника по четверг в каждом направлении и три раза с пятницы по воскресенье. Время в пути составит всего два часа. По ходу запланирована одна минутная остановка на станции Тамань. Маршрут пролегает по Крымскому мосту.

Между Керчью и Анапой будут курсировать рельсовые автобусы РА-2. Именно в кабине машиниста такого состава проехал Владимир Путин, открывая железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью.

Рельсовые автобусы передвигаются с помощью дизельных двигателей. РА-2 состоят из трех вагонов, общей вместимостью 280 пассажиров. В них есть все необходимое для комфортной поездки – отопление, вентиляция, информационные табло и туалеты.

Стоимость проезда еще формируется.

Расписание электрички Керчь – Анапа с 7 марта

Ежедневно

Поезд 6801/6802 Керчь – Анапа

Отправление из Керчи в 6:20

Станция Тамань-Пассажирская – 6:59-7:00

Прибытие в Анапу в 8:20

Поезд 6809/6810 Керчь – Анапа

Отправление из Керчи в 19:00

Станция Тамань-Пассажирская – 19:39-19:40

Прибытие в Анапу в 21:00

Дополнительный поезд в пятницу, субботу и воскресенье

Поезд 6807/6808 Керчь – Анапа

Отправление из Керчи в 14:38

Станция Тамань-Пассажирская – 15:17-15:18

Прибытие в Анапу в 16:38

Расписание поезда Анапа – Керчь с 7 марта

Ежедневно

Поезд 6803/6804 Анапа – Керчь

Отправление из Анапы в 9:16

Станция Тамань-Пассажирская – 10:36 – 10:37

Прибытие в Керчь в 11:16

Поезд 6811/6812 Анапа – Керчь

Отправление из Анапы в 19:45

Станция Тамань-Пассажирская – 21:05 – 21:06

Прибытие в Керчь в 21:45

Дополнительный поезд в пятницу, субботу и воскресенье

Поезд 6805/6806 Анапа – Керчь

Отправление из Анапы в 12:34

Станция Тамань-Пассажирская – 13:54 – 13:55

Прибытие в Керчь в 14:34

КСТАТИ

Рельсовый автобус из Керчи в Анапу довольно удобно стыкуется с «Ласточкой», курсирующей между Анапой и Краснодаром. Если из Керчи отправиться в 6:20, то в Краснодаре можно оказаться в 11:43 с 47-минутной пересадкой в Анапе. Время в пути составляет 5 часов и 23 минуты.

Отправившись вечером из Керчи в 19:00, в Краснодар получится прибыть в 0:27. Пересадка в Анапе 42 минуты, общее время в пути 5 часов и 27 минут.

А вот в направлении из Краснодара с «Ласточкой» стыкуется только один пригородный поезд до Керчи. Отправившись из столицы Кубани в 6:06 вы прибудете в Керчь в 11:16. Время в пути 5 часов 10 минут, а пересадка в Анапе составит 36 минут.

Помните, что билеты придется приобретать отдельно, а на «Ласточку» лучше заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснодар и Анапу соединили «Ласточки»

Из Краснодара в Анапу составы отправляются в 06:06 и 18:26, из Анапы в Краснодар – в 10:15 и 21:42. Время в пути составляетт от 2,5 до 3 часов (подробности)