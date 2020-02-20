Расписание пригородного поезда Анапа – Керчь с 7 марта
Стало известно расписание пригородного поезда, который впервые соединит Анапу и Керчь. С 7 марта составы будут курсировать дважды в день с понедельника по четверг в каждом направлении и три раза с пятницы по воскресенье. Время в пути составит всего два часа. По ходу запланирована одна минутная остановка на станции Тамань. Маршрут пролегает по Крымскому мосту.
Между Керчью и Анапой будут курсировать рельсовые автобусы РА-2. Именно в кабине машиниста такого состава проехал Владимир Путин, открывая железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью.
Рельсовые автобусы передвигаются с помощью дизельных двигателей. РА-2 состоят из трех вагонов, общей вместимостью 280 пассажиров. В них есть все необходимое для комфортной поездки – отопление, вентиляция, информационные табло и туалеты.
Стоимость проезда еще формируется.
Расписание электрички Керчь – Анапа с 7 марта
Ежедневно
Поезд 6801/6802 Керчь – Анапа
Отправление из Керчи в 6:20
Станция Тамань-Пассажирская – 6:59-7:00
Прибытие в Анапу в 8:20
Поезд 6809/6810 Керчь – Анапа
Отправление из Керчи в 19:00
Станция Тамань-Пассажирская – 19:39-19:40
Прибытие в Анапу в 21:00
Дополнительный поезд в пятницу, субботу и воскресенье
Поезд 6807/6808 Керчь – Анапа
Отправление из Керчи в 14:38
Станция Тамань-Пассажирская – 15:17-15:18
Прибытие в Анапу в 16:38
Расписание поезда Анапа – Керчь с 7 марта
Ежедневно
Поезд 6803/6804 Анапа – Керчь
Отправление из Анапы в 9:16
Станция Тамань-Пассажирская – 10:36 – 10:37
Прибытие в Керчь в 11:16
Поезд 6811/6812 Анапа – Керчь
Отправление из Анапы в 19:45
Станция Тамань-Пассажирская – 21:05 – 21:06
Прибытие в Керчь в 21:45
Дополнительный поезд в пятницу, субботу и воскресенье
Поезд 6805/6806 Анапа – Керчь
Отправление из Анапы в 12:34
Станция Тамань-Пассажирская – 13:54 – 13:55
Прибытие в Керчь в 14:34
КСТАТИ
Рельсовый автобус из Керчи в Анапу довольно удобно стыкуется с «Ласточкой», курсирующей между Анапой и Краснодаром. Если из Керчи отправиться в 6:20, то в Краснодаре можно оказаться в 11:43 с 47-минутной пересадкой в Анапе. Время в пути составляет 5 часов и 23 минуты.
Отправившись вечером из Керчи в 19:00, в Краснодар получится прибыть в 0:27. Пересадка в Анапе 42 минуты, общее время в пути 5 часов и 27 минут.
А вот в направлении из Краснодара с «Ласточкой» стыкуется только один пригородный поезд до Керчи. Отправившись из столицы Кубани в 6:06 вы прибудете в Керчь в 11:16. Время в пути 5 часов 10 минут, а пересадка в Анапе составит 36 минут.
Помните, что билеты придется приобретать отдельно, а на «Ласточку» лучше заранее.
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Краснодар и Анапу соединили «Ласточки»
Из Краснодара в Анапу составы отправляются в 06:06 и 18:26, из Анапы в Краснодар – в 10:15 и 21:42. Время в пути составляетт от 2,5 до 3 часов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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