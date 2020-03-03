Дарья Валитова впервые показала лицо трехлетнего сына Александра Кокорина

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова впервые показала подписчикам лицо наследника футболиста – трехлетнего Майкла. Белокурый мальчик невероятно похож на отца! Раньше в социальных сетях мать старательно скрывала лицо малыша смайлами или публиковала те снимки, где он повернут к камере спиной.

Майкл Кокорин родился летом 2017-го спустя три года после того, как пара начала встречаться. Впервые лицо малыша Дарья показала на следующий день после первого гола Александра Кокорина за футбольный клуб «Сочи». Нападающий поразил ворота «Арсенала», однако его новая команда упустила ничью на последних секундах.

dariavalitova Ну вот и он MKjr

- Ну вот и он, — лаконично подписала фото Валитова.

Один из первых комментариев написал сам Александр.

- Любовь, - ответил Кокорин-старший.

Подписчики Дарьи Валитовой, среди которых немало звезд, рассыпались в комплиментах малышу. Кому-то показалось, что он копия матери.

- Спасибо большое за такие теплые и приятные слова. Конечно для меня мой сынок самый красивый, милый и лучший в мире. Но настолько приятно получать такие теплые слова от незнакомых людей. Я читаю ваши комментарии, и слезы накатываются. Буду стараться чаще выкладывать Майки, он всем больше интересен, - пообещала Дарья.