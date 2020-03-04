«Не нашла бэби-бокс»: в Сочи мать двоих детей оставила новорожденного ребенка в больнице у лифта

В Сочи сейчас проводят проверку в отношении 28-летней местной жительницы Екатерины Белозеровой (имя изменено), которая родила ребенка и избавилась от него. На женщину могут завести уголовное дело за оставление в опасности малыша.

А случилось все еще 12 февраля. Тогда Екатерина родила ребенка дома в ванной, завернула кроху в одеяло, села в такси и повезла в перинатальный центр.

- Примерно в 17:50 часов она оставила ребенка, которому было несколько часов от роду, на нулевом этаже около лифтовой шахты, и ушла, - рассказал «КП»-Кубань» источник в полиции Сочи.

Когда медики увидели малыша, тут же сообщили в полицию.

- Ребенок полностью здоров, - говорят в перинатальном центре. Больше каких-либо комментариев не дают, просят обращаться в полицию - именно она сейчас проводит проверку по данному факту.

А вот по камерам видеонаблюдения силовики вычислили, кто оставил кроху у лифта. И уже через несколько часов нагрянули домой к Екатерине. Женщина не стала ничего скрывать и рассказала оперативникам, почему решила избавиться от новорожденного.

- О том, что она беременна, Екатерина узнала в конце октября прошлого года, - говорит наш источник. – Срок беременности тогда был примерно 5, 5 месяцев. О своем положении она никому не сообщила. На допросах сказала, что в семье тяжелое материальное положение, у нее с мужем уже есть двое детей, один из которых – инвалид детства, и третьего они бы просто не потянули.

Екатерина рассказала полицейским, что 12 февраля в 14:30 у нее начались схватки. В тот день она была дома, зашла в ванную и через полчаса родила ребенка.

- Она закутала кроху в одеяло и положила в сумку, - продолжает наш источник. – Вызвала такси и поехала в старый роддом, который находится в Сочи на улице Дагомысской. Там раньше находился бэби-бокс и женщина хотела оставить в нем ребенка. Но ящика не обнаружила. После этого села в такси и поехала в другой роддом – в перинатальный центр.

Екатерина зашла в здание перинатального центра и ходила по холлу, искала бэби-бокс. Но найти его так и не смогла. Отчаявшись, она спустилась в подвал больницы и на площадке у лифта оставила сумку с малышом.

Новорожденного нашла одна из сотрудниц перинатального центра, когда спустилась в подвал. Из сумки, оставленной на полу, доносился детский плач.

- Сейчас проводится проверка, - пояснили в УВД Сочи. – У женщины уже есть двое маленьких детей - шестилетняя дочь и пятилетний сын. Дело находится на контроле у прокурора. Судя по фотографиям в соцсетях, семья у Екатерины - благополучная. Она часто устраивает фотосессии и публикует снимки своих детей в ярких интерьерах.

КСТАТИ

На Кубани закрыли бэби-боксы

В 2011 году первый в стране бэби-бокс появился в Сочи. Тогда его установили в больнице №9. А через месяц в «окно жизни» подбросили первого младенца – девочку. Малышка была здорова и чтобы ее удочерить, даже выстроилась очередь из 50 человек.

Позже появились еще 4 бэби-бокса. Два - в Краснодаре и по одному в Новороссийске и Армавире. За время их действия в ящиках оставили 26 детей.

Но пару лет назад бэби-бокс в Сочи перестал работать. Как говорили медики - из-за утраты анонимности, когда мама оставляет ребенка. Там поставили камеры, чтобы защитить больницу от террористов.

Хотя формально минздрав региона за это оборудование не отвечал. Аппараты - не медицинская техника, их передал в 2011 году фонд «Цветик-семицветик», который в 2015 году переименовали в «Край Добра».

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На Кубани не будут ставить новые бэби-боксы

Впервые бэби-бокс поставили на Кубани в 2011 году в Сочи. Позже появились еще 4 таких устройства: 2 - в Краснодаре и по одному в Новороссийске и Армавире. Со временем действующих бэби-боксов осталось 2 – в больнице скорой медпомощи Краснодара и в детской горбольнице Армавира. Остальные настолько сильно сломались, что ремонтировать их нет смысла (продолжение)