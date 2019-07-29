На Кубани не хотят ставить новые бэби-боксы

Впервые бэби-бокс поставили на Кубани в 2011 году в Сочи. Позже появились еще 4 таких устройства: 2 - в Краснодаре и по одному в Новороссийске и Армавире. За 8 лет в них оставили 26 детей. Со временем действующих бэби-боксов осталось 2 – в больнице скорой медпомощи Краснодара и в детской горбольнице Армавира. Остальные настолько сильно сломались, что ремонтировать их нет смысла.

- Бэби-боксы не являются медоборудованием, - ответил на наш запрос минздрав края. – Их нам передал в 2011 году благотворительный фонд. Сейчас работают на Кубани 2 бэби-бокса: в больнице скорой медпомощи Краснодара и в детской горбольнице Армавира. В Новороссийске и Краснодаре списали 2 аппарата из-за поломки, ремонтировать их нет смысла. В Сочи устройство не работает из-за утраты анонимности, когда мама оставляет ребенка. Там поставили камеры, чтобы защитить больницу от террористов.

Формально минздрав за это оборудование не отвечает. Аппараты - не медицинская техника, вдобавок министерство не занималось закупками бэби-боксов. Их передал минздраву в 2011 году фонд «Цветик-семицветик», который в 2015 году переименовали в «Край Добра».

- Мы за бэби-боксы не можем отвечать, наша организация теперь не работает в этом направлении, – сообщили в фонде «Край Добра». – Мы помогаем найти деньги на лечение больным детям.

В 2011 году один бэби-бокс стоил 10 тысяч евро. По тогдашнему курсу – 400 тысяч рублей. Если техника не подорожала за 8 лет, то закупка новой техники обойдется краю в 8-10 млн рублей. На взгляд, это очень простое устройство и представить, что ж за поломка должна быть у оборудования, что его даже ремонтировать нет смысла, сложно. Но медики говорят, что это непростая техника с камерой и датчиками, которые отправляют сигнал в диспетчерскую, что бокс открыли.

В больнице скорой медпомощи Новороссийска сообщили, что бэби-боксы в 2011 передали импортные, поэтому чинить их сложно. Обычный специалист не справится.

Всем детям нашли родителей

За 8 лет на Кубани оставили 26 детей в бэби-боксах. Вот, как сложилась судьба некоторых малышей.

1 июня 2016 года

В бэби-боксе краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи оставили новорожденного. Малышку подбросили совсем крохотной - с ребенком находился обрывок бирки из роддома, на котором была указана дата - 31 мая.

Девочка оказалась здорова. После обследования врачи подготовили документы и передали социальным службам. Малышке дали имя – Катерина. В течение нескольких недель ее удочерили.

16 апреля 2017 года

В канун Пасхи в бэби-бокс краснодарской больницы скорой медицинской помощи подбросили грудничка. Как оказалось, малышке всего пять дней от роду и зовут ее Мария. На груди у новорожденной сиял православный крестик.

Девочку подкинули доношенную. Она выглядела здоровой, была хорошо одета. В первый же час ребенка осмотрели и взяли все необходимые анализы. После того, как у малышки появилось свидетельство о рождении, Машенька обрела новых маму и папу.

4 мая 2017 года

В бэби-боксе городской больницы скорой помощи нашли младенца. Мальчику не больше пяти дней от роду. Кроха оказался полностью здоров. Никакой записки или документов с ребенком не оставили. Он весил 3 800 граммов, рост – 53 сантиметра. Богатырю решили дать имя Виктор. После оформления документов, мальчика усыновила семья из Краснодарского края.

«Комсомольская правда»-Кубань» просит считать эту публикацию официальным запросом во все благотворительные фонды края и России, чтобы в наших больницах все-таки появились новые бэби-боксы.