В Новороссийске убрали единственный бэби-бокс

Впервые бэби-бокс поставили на Кубани в 2011 году в Сочи. Позже появились еще 4 таких устройства: 2 в Краснодаре и по одному в Новороссийске и Армавире. За 8 лет в них оставили 26 детей. Со временем действующих бэби-боксов в крае осталось только 2 – в больнице скорой медпомощи крайцентра и в детской горбольнице Армавира. У остальных закончился срок эксплуатации или их отправили на ремонт, - ответило на наш запрос минздрав Кубани.

В Новороссийске закрыли единственный бэби-бокс, который якобы выработал свой ресурс и поломался, а денег на новый не выделили. Причем ремонтировать устройство в случае поломки было некому – оборудование зарубежное, нужного специалиста нет. А место, куда раньше могли положить ребенка, теперь зашили металлическим листом.

- Оборудование поставили у нас в 2011 году, - рассказывает главный врач станции скорой помощи Новороссийска Светлана Андреева. – За это время в нем оставили 4 детей. Наш бэби-бокс поломался, ремонтировать его было некому. Одновременно с этим вышел срок его эксплуатации, поэтому его списали. Устройство - это очень сложная техника с камерой и датчиками, которые отправляют сигнал в диспетчерскую, что бокс открыли. Представьте, аппарат поломан, а если у него дверь не откроется или еще что-то произойдет? По-моему, эта техника зарубежного производства, на него нет запчастей. На новый аппарат в бюджете скорой помощи не заложены средства. Почему так произошло, ответить не могу. Этот вопрос лучше адресовать минздраву края.

По словам Светланы Андреевой, с декабря 2018 года (когда убрали бэби-бокс) по июль 2019-го не зафиксировали ни одного случая, когда мать оставляла ребенка на улице или в другом месте из-за отсутствия бэби-бокса.

За 8 лет в бэби-боксе Новороссийска оставили троих детей.

21 марта 2013 года

В бэби-боксе оставили десятидневную девочку с запиской «Лена». Через несколько дней выстроилась очередь из 6 супружеских пал на удочерение малышки. Вдруг в кабинет начальника отдела вошли две женщины. Одна из них была мамой крохи, которая одумалась и решила вернуть дочку, вторая - ее свекровь. Женщина собрала документы, подтверждающие ее родство с ребенком. Так Лена вернулась домой.

22 августа 2013 года

Новорожденный мальчик весим около трех килограммов. Младенец был в подгузнике, с соской, завернут в две пеленки, на голове у него была милая шапочка. Все анализы оказались в норме. Мальчонку решили назвать Иваном. Той же осенью ребенка усыновили.

3 декабря 2014 года

Мальчик весил 2 600 грамм, рост 49 сантиметра. Обследование показало, что состояние мальчика удовлетворительное. Его отдали органам опеки, и уже через месяц его усыновила местная семья. Ребенка назвали Сергеем.

СПРАВКА «КП»

Стоимость бэби-бокса 10 тысяч евро, закупили их на средства фонда «Цветик-семицветик». Вместе поможем детям!» в 2011 году. По курсу евро на 2011 год одно устройство стоило около 430 тысяч рублей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

25 июня в Краснодаре женщина не смогла открыть бэби-бокс роддома на улице Седина. Затем бросила ребенка у подъезда ближайшего жилого дома. Новорожденного мальчика отвезли к медикам, его жизни ничего не угрожает. Тем временем полиция нашла мать ребенка.

32-летняя женщина сказала, что хотела положить малыша, но не смогла открыть окно и оставила мальчика на улице. В этом случае женщине может грозить до 1 года колонии.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

Оставляя же ребенка в бэби-боксе, мать не несет уголовной ответственности, ведь он не в опасности. И если у малыша нет травм, женщину не разыскивают.

Мы отправили запрос в минздрав края с вопросами: почему не работал бэби-бокс роддома на улице Седина, и висела ли на нем табличка, что он не работает.

«Бэби-бокс не работал по причине неисправности. На бэби-боксе есть объявление о том, что он не работает», - сказано в ответе минздрава края

Просим считать данную публикацию официальным запросом в минздрав Кубани.