В краснодарском «бэби-боксе» оставили малыша

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-13T12:01:44+03:00

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Новорожденного ребенка оставили в ночь на 13 июня в бэби-боксе Больницы скорой медицинской помощи Краснодара. Малыша осмотрели, внешне ребенок здоров. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Это уже 26 ребенок, оставленный в кубанских «бэби-боксах» (специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство государственным службам и органам) за 8 лет.

- Впервые такое «окно в жизнь» установили именно в Краснодарском крае, в 2011 году в Сочи. Уже через месяц благодаря этому оборудованию была спасена жизнь новорожденной девочки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Сейчас в крае появилось пять «беби-боксов» - два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.

Напомним, на Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку. Инородное тело могло вызвать смертельную пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU