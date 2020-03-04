2020-03-04T19:06:51+03:00
Общество

"Рядом с Вовой чувствую себя девочкой": популярная блогерша рассказала о жизни с 20-летним пасынком

Марина Балмашева приехала на программу «Прямой эфир» и поругалась с бывшей свекровью
Варвара ДЫМ
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Марина со своим возлюбленным ВладимиромМарина со своим возлюбленным ВладимиромФото: СОЦСЕТИ
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35-летняя блогерша Марина Балмашева из Славянска-на-Кубани, которая закрутила роман со своим 20-летним пасынком, рассказала Андрею Малахову об этих отношениях.

Марина приехала на программу «Прямой эфир» и на всю страну заявила о своих чувствах.

Пара счастлива вместе и подумывает о детях Фото: СОЦСЕТИ

Пара счастлива вместе и подумывает о детяхФото: СОЦСЕТИ

Блогерша развелась со своим мужем, с которым прожила 14 лет, несколько месяцев назад. Своих детей у пары не было из-за лишнего веса девушки, поэтому они усыновили пятерых ребятишек. Взяли в семью и особенную девочку – у нее синдром Дауна.

Таким образом Марина стала матерью семерых детей – пятерых приемных и двоих – от первого брака мужа. А через несколько лет Марина взялась за себя и сбросила почти 60 кг.

Семья Марины. На фото сверху девушка еще до похудения. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Семья Марины. На фото сверху девушка еще до похудения. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Но когда Балмашева развелась, особенная девочка осталась с отцом, все остальные приемные дети – с матерью. Но долго без мужчины Марина не была, между ней и ее пасынком вспыхнул бурный роман. Девушку стали осуждать родственники, подписчики, а ей все равно – она говорит, что счастлива с сыном бывшего мужа по имени Владимир.

- Вова всегда заставляет меня чувствовать девочкой, - призналась блогершка Андрею Малахову. - Я имею ввиду не возраст, а то, что рядом с ним понимаю, что я не лошадь и не баба русская, которая должна все делать… Да и вообще, мужик не зависит от возраста: либо он есть в человеке, либо его нет. Причем на этот эфир приехал и бывший муж Балмашевой Алексей Шавырин и его родители.

Марина сбросила почти 60 кг Фото: СОЦСЕТИ

Марина сбросила почти 60 кгФото: СОЦСЕТИ

- Да это позорище, ты выставляешь моего внука как обезьяну, - кричала мать Алексея Шавырина. - Ты испортила жизнь моему сыну, теперь портишь жизнь внуку.

Так же Балмашева рассказала, что из-за отношений с пасынком ее лишили опеки над детьми.

Променяла мужа на пасынка.Блогерша из Кубани весила 132 кг, была замужем и воспитывала пятерых детей. А потом похудела на 60 кг и променяла мужа на пасынка

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35-летняя Марина Балмашева живет в небольшом городке Славянске-на-Кубани. О каждом своем шаге она рассказывает в Инстаграм, где у нее более 400 тыс подписчиков. - 14 лет назад я вышла замуж, но дети почему-то не получались. Мы решили стать приёмными родителями одной девочки. Но что-то пошло не так и теперь у нас 7 детей, - рассказывала часто о себе девушка (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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