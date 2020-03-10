Почему не детский сад? На месте Скобяного рынка в Краснодаре может появиться мини-вокзал

Скобяной рынок в самом сердце Краснодара начали сносить в конце прошлого года. С владельцами торговых точек, где продавали тысячи мелочей, не стали продлевать истекшие договоры аренды и решили найти для этого квартала другое применение. Горожане сразу же в шутку предложили построить здесь ЖК «Скобяной». Власти же на полном серьезе заверили – никакого жилья здесь не будет.

На самом деле до сих пор неизвестно, что именно расположится на «новой» земле в центре города, но уже появилось первое конкретное предложение. Его озвучила инициативная группа «Городские решения». Общественники предлагают организовать здесь транспортно-пересадочный узел «Сенной рынок». По сути, он существует и сейчас, просто тянется вдоль улиц Калинина и Буденного.

Желтым выделены здания в собственности, красным - территория под снос Фото: krd.ru

Общественники подсчитали, что здесь начинаются четыре городских, шесть пригородных и межмуниципальных, пять межрегиональных автобусных маршрутов. А по улице Октябрьской проходит множество маршрутов во все районы, рядом и трамвайная остановка. Действительно, уже много лет этот квартал многие используют именно для пересадки.

- Автобусы вынуждены отстаиваться на улицах Калинина, Буденного и Рашпилевской, мешая движению транспорта, а посадку пассажиров трудно назвать комфортной. Вместо этого хаоса можно разместить удобные посадочные площадки внутри квартала для маршрутов Адыгейского, Елизаветинского и Северного направлений, а также для городских маршрутов. Автобусы получат полноценное пространство для отстоя между рейсами и комфортный диспетчерский пункт, который придет на смену тесной и неудобной диспетчерской КТТУ на остановке «ЦКР», - предлагают «Городские решения».

В качестве примера предлагается транспортно-пересадочный узел «Китай-город», что находится в самом центре Москвы. Кстати, во время Олимпиады и чемпионата мира по футболу подобные ТПУ довольно эффективно работали в Сочи.

Пример ТПУ в Москве Фото: Городские решения

Эту идею поддержал мэр Краснодара. Правда, этого совсем недостаточно, чтобы утверждать о том, что все решения приняты. Часть Скобяного квартала остается в частных руках, так как владельцы имеют зарегистрированное право собственности. А освободившегося места может просто не хватить для ТПУ.

- Если по техническим условиям мы «не помещаемся», тогда вторым этапом необходимо пригласить собственников капитальных объектов и провести с ними переговоры. Наверняка все-таки это будет обоюдовыгодное решение. Такой транспортный узел нужен для города. И для бизнеса он тоже - достаточно приемлемое решение. Так что необходимо детально поработать эту идею сообща. Мне идея «Городских решений» понравилась, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В администрации города пояснили, что на сегодняшний день только начинается проработка поступившего от общественников предложения и делать однозначные выводы рано. Кстати, свои предложения может озвучить любой житель краевого центра.

Одно из самых популярных замечаний – городу нужны школы, детские сады, поликлиники и скверы. Глава Краснодара не исключил, что Скобяной квартал станет зеленой зоной.

- Все территории, которые мы освобождаем от незаконных строений, будут служить для общественных нужд. На месте бывшего «Скобяного рынка» будет парк или сквер, либо будут воплощены еще какие-то решения, которые мы будем принимать вместе с горожанами, - пообещал Евгений Первышов.

Тем временем, снос внутри квартала продолжается. Как только территорию расчистят, можно будет говорить об ее использовании более конкретно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Волонтер Хельга Шошина считает, что идею транспортно-пересадочного узла может подвести реализация.

- Да, соглашусь с тем, что такой узел нужен, но важно понимать, как это будет реализовано. Не появится ли на этом месте еще один асфальтированный пустырь без тени? Многих краснодарцев также волнует другой вопрос – где они будут покупать мелочи, которые продавали здесь. Эти товары не всегда можно найти в магазинах, - говорит Хельга Шошина.

По ее мнению, проблему с нехваткой мест в детских садах можно решить, эффективнее используя здания в историческом центре, которые находятся в муниципальной собственности.

- Таких примеров много. На улице Комсомольской, например, есть детские сады в таких зданиях, - отмечает волонтер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нехватку школ и детских садов острее других ощущают спальные районы с плотной высотной застройкой. Однако своих «Скобяных кварталов» под снос там практически не осталось. Земля под социальные объекты там есть, но она находится в частных руках, которые строить учебные заведения не спешат.

- У нас есть трудности, связанные с участками, которые определены документами территориального планирования под школы, но находятся в частной собственности. В частности, по улице Петра Метальникова, Российской, Восточно-Кругликовской. Жители совершенно справедливо задают вопрос - когда мы начнем строительство? Пока ответить не можем именно потому, что эти земельные участки находятся в частной собственности, - заявил мэр. - В Генплане, в проектах планировки на этих участках социальные объекты предусмотрены, но собственники и сами не хотят строить, и передавать землю муниципалитету не собираются.

Администрация Краснодара выступит с законодательной инициативой и попросит депутатов Госдумы и Минэкономразвития расширить полномочия муниципалитетов и разрешить изымать такие участки.

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