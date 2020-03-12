Заморозки грядут: На Кубани синоптики предупреждают о понижении температуры

В Краснодарском крае зябко будет до начала следующей недели. Разница ночных и дневных отметок, судя по прогнозам, достигнет 10, а то и 12 градусов.

- 13 и 14 марта в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. На юге региона, в районе Туапсе и Сочи пройдут небольшие и умеренные дожди, в северных и горных частях даже с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодарском крае завтра днем ожидается до +22 градусов, 14 марта возможно понижение температуры до +17. В горных районах температура воздуха ночью 3…8 градусов, днем 12…17 градусов.

Вот уже в воскресенье, судя по прогнозам, ночью в крае ожидается до -1 градуса, а днем будет +8…+9 градусов. Начало следующей недели тоже не порадует. В понедельник и вторник ночью столбики термометров покажут -3…-2 градуса. Днем также прохладно до +7 градусов.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, с воскресенья на понедельник ночью температура воздуха опустится до 0…-1 градуса. Днем ожидается +5…+8 градусов.

Такая неприятная погода может отразиться на людях с хроническими недугами. В такой период нужно стараться избегать мест массового скопления людей. Когда на улице уже холодно, а в общественном транспорте душно, подхватить витающую в воздухе инфекцию проще простого.