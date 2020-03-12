2020-03-12T13:49:16+03:00
Общество

«Морозы до -3 на Кубани не повлияют на урожай»: специалисты рассказали, при каких температурах стоит опасаться за плодовые деревья

Синоптики прогнозируют заморозки в регионе
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Массовое цветение плодовых деревьев в садах Кубани начнется позже. Поэтому температура до минус трех не так страшна для них.Массовое цветение плодовых деревьев в садах Кубани начнется позже. Поэтому температура до минус трех не так страшна для них.Фото: Ольга СУХОВА
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В Краснодаре уже полным ходом цветет абрикос, кое-где по городу начинают распускаться и слива с алычой. И жители города начали волноваться, мол, из-за того, что синоптики прогнозируют ночные заморозки, будущий урожай может погибнуть.

- Начинают цвести плодовые сейчас в основном во дворах жителей Краснодара. Те же деревья, которые используются в промышленных условиях, пока не распустились. И, как правило, хозяйства находятся за пределами Краснодара, где немного прохладнее, - говорит начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Евгений Крицкий. – Прекрасные сады у нас в Славянском, Динском, Тимашевском, Абинском, Новокубанском, Ленинградском и других районах. В этих населенных пунктах еще не так тепло, как в Краснодаре. А ночная температура до минус трех градусов – это не страшно для плодовых деревьев. Вот если столбики термометров опустятся до -4- -5, уже стоит опасаться за цветущие деревья. Но насколько мне известной, таких температур в нашем крае в ближайшее время не прогнозируют.

Даже если в северных районах Кубани морозы будут сильнее, как говорят специалисты, тоже не стоит переживать за будущий урожай. Там плодовые деревьях еще не распустились, поэтому похолодание им не страшно.

Напомним, с 14 марта на Кубани прогнозируют похолодание. На смену 22-градусному теплу придет прохлада. Столбики термометров днем опустятся до +7 - +14. А ночью в некоторых районах края и вовсе прогнозируют заморозки - до минус трех.

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В Краснодарском крае зябко будет до начала следующей недели. Разница ночных и дневных отметок, судя по прогнозам, достигнет 10, а то и 12 градусов.

- 13 и 14 марта в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. На юге региона, в районе Туапсе и Сочи пройдут небольшие и умеренные дожди, в северных и горных частях даже с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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