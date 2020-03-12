В Краснодаре решается вопрос о строительстве собственного здания для Кубанского казачьего хора

О том, что прославленному коллективу – Кубанскому казачьему хору необходимо свое собственное здание, художественный руководитель Виктор Захарченко говорит постоянно. Поднял этот вопрос маэстро и на прошедшей 12 марта в Краснодаре пресс-конференции, которая была посвящена дню рождения Захарченко и 45-летию его руководства хором.

- Наш коллектив – мученики, мы вынуждены ютиться в маленьком здании, где очень неудобный концертный зал с очень плохой акустикой, - сказал Виктор Захарченко. – У нас нет своего помещения, а ведь хор – легендарный! Мы гастролируем по всему миру, выступаем в лучших залах планеты, а в родном городе у нас нет своей хорошей площадки.

Несмотря на то, что коллектив не доволен концертной площадкой на Красной, 5, всегда билеты на выступления Кубанского казачьего хора в Краснодаре разбирают в первые дни старта продаж. Вот и сейчас уже невозможно приобрести билеты на концерты хора, которые пройдут 22-24 марта.

- Вопрос строительства собственного здания для Кубанского казачьего хора прорабатывается в администрации региона, - сообщил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк. – И он находится в активной фазе, участок уже присмотрели, пока сообщить, где именно он находится - не могу, это все рабочие вопросы. Но как уже будет все точно разработано, мы обязательно сообщим.

Ранее же сообщалось, что здание для Кубанского казачьего хора будет построено напротив отеля «Марриот». И в конце прошлого года департамент архитектуры Краснодарского края даже организовал конкурс среди студентов на лучший эскиз здания.