2020-03-15T12:12:55+03:00
Общество

"Деньги были настоящие": появился ролик, который записывали в Краснодаре, разбрасывая доллары с неба

На видео дама в черном блестящем платье получает баксы от клиента и выкидывает их с балкона
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Девушка стреляет долларами. Фото: island23.ruДевушка стреляет долларами. Фото: island23.ru
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В Краснодаре сейчас только и разговоров о том, как девушка в черном платье выбрасывала с балкона третьего этажа деньги. Одни сетуют, что не успели в это время прогуляться по улице Красной, где и был устроен аттракцион невиданной щедрости, другие твердят, что ни за что бы не стали собирать с асфальта наличность. Мол, это унижение.

Дама "стреляла" долларами из деньгомета. В воздух улетели около 1000 баксов мелкими купюрами. Как оказалось, одна краснодарская мебельная компания снимала ролик, и выбрасывание денег на ветер - часть сюжета. Что в итоге получилось, компания показала у себя в соцсетях на следующее утро после денежной акции.

- Этим роликом мы хотим показать, что не стоит зависеть от курса доллара, который постоянно растет, - рассказал сату "КП"-Кубань" PR-менеджер компании Дмитрий Смольников. - И в нашей стране можно приобрести хорошу продукцию за рубли, которая сделана именно в России, а не за границей. И которая по качеству ничем не отличается, а порой, даже превосходит иностранные аналоги.

В Краснодаре женщина разбросала перед горожанами больше тысячи долларов.

На ролике, который показала компания, девушка в черном блестящем платье получает доллары от покупателя и выбрасывает их с балкона.

- Потому что мы не продаем мебель за валюту, - объясняет Смольников. - А сами доллары были настоящие, в общей сложности мы скинули с балкона около 1000 долларов мелкими купюрами.

Ролик, который снимали в Краснодаре, разбрасывая доллары.

А девушка, которая и кидала баксы на ветер, обычная модель, которую привлекли для участия в съемках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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