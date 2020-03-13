2020-03-13T15:16:55+03:00
Происшествия

«Закрывали глаза»: на Кубани выявили еще четырех гаишников из банды вымогателей

Их задержали и поместили под стражу
Виталий КАРНАУХ
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Подозреваемые позволяли проезжать водителям, незаконно провозящим товары и алкоголь.Подозреваемые позволяли проезжать водителям, незаконно провозящим товары и алкоголь.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В рамках расследования уголовного дела, возбужденного против кубанских полицейских, вымогавших взятки у водителей, оперативники задержали еще четверых правоохранителей. Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов, Дмитрий Пшеничный – все они инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД по Успенскому району.

- Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - заявили в пресс-службе СК РФ региона в разговоре с «КП»-Кубань».

Следствие полагает, что в течение четырех лет – с 2016 по настоящее время – указанные полицейские состояли в преступном сообществе. Они систематически получали взятки, «закрывая глаза» на выявляемые уголовно-наказуемые деяния водителей, следовавших через стационарный пост ДПС «Успенский» в одноименном районе Кубани. Помимо этого, подозреваемые позволяли проезжать водителям, незаконно провозящим товары и алкоголь.

Напомним, ранее следователи задержали одиннадцать правоохранителей, которые, предположительно, состояли в преступной группировке. Это:

Дмитрий Фролов;

Руслан Скопенко;

Роман Гриненко;

Андрей Новиков;

Михаил Баканов;

Илья Макаренко;

Сергей Бочкарев;

Максим Максимов;

Дмитрий Плехов;

Сиртаки Тосунов;

Евгений Акимов.

Все они занимали разные должности в правоохранительных органах региона. Пресс-служба СК РФ сообщает, что подозреваемые в настоящий момент заключены под стражу на время следственных действий.

- Проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества, продолжается, - заключили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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