«Каждый день из космоса ищем пожары»: в МЧС Кубани рассказали о том, как борются с огнем

Из-за теплой весны в Краснодарском крае начался сезон лесных пожаров. В Анапе горели лиманы, в Туапсинском районе – близ аула Псебе, в Лазаревском районе близ села Зубова Щель. Также с огнем боролись в Кущевском, Отрадненском и Мостовском районах.

- Всего было зафиксировано 12 природных пожаров. С большинством из них справились в первые сутки. С уверенностью можно уже сейчас сказать, что все они случились по вине человека, - заявил в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре 91.0 FM начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Поддубный. – Всего с начала года мы зафиксировали более двух сотен пожаров.

МЧС Кубани: Все природные пожары Кубани в этом году случились из-за людей 00:00 00:00

Если за всеми природными пожарами стоит человек, то возникает вопрос - намеренно ли это было сделано?

- Например, недавно в Анапе произошел такой случай: бабушка собрала мусор у себя и решила сжечь его в плавнях, чтобы никто не видел. Но пожар случился такой сильный, что о нем узнал весь Краснодарский край, - говорит Евгений Поддубный. – На место выехали следователи, опросили местных и все узнали. Бабушка сама и отрицать не стала, сказала, что не ожидала, что так произойдет. Сейчас по факту идет разбирательство.

И такие случаи не единичны. Представители МЧС также подчеркнули, что на Кубани введен четвертый класс опасности. В 25 муниципальных образованиях – особый противопожарный режим.

- Это значит, что огонь разводить вообще нельзя, - подчеркивает Евгений Поддубный.

В МЧС сетуют, что меры безопасности, правила разведения костров рассказаны уже несчетное количество раз. Каждый из нас знает, как обращаться с огнем на природе, однако из года в год происходит ровно одно и то же: не до конца потушили угли костра, выбросили окурок, развели костер в ветреную погоду, и огонь раскинулся на траву.

- Есть подозрение, что эти советы просто игнорируют, либо думают, что трагедия коснется всех, кроме него самого, - сетует начальник пресс-службы краевого МЧС Никита Гавриляк.

- К сожалению, у нас отсутствует культура безопасности, - добавляет Евгений Поддубный.

НАКАЗАНИЯ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Если кто-то думает, что, будучи виновником пожара, его, максимум, поругают, то это совсем не так. На сегодняшний день предусмотрено административное наказание. Если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей, то преследование уже становится уголовным, а причиненный вред нужно будет компенсировать.

- По административной статье гражданам назначают штраф до 4 000 рублей, юридические лица должны заплатить до 400 тысяч, - комментирует Евгений Поддубный.

ОГОНЬ ИЩУТ ИЗ КОСМОСА

Если с пожарами в черте города понятно: его невозможно не увидеть, то с природными – вопрос. Как узнать, что горит лес?

- Во-первых, у нас есть службы, которые патрулируют территорию Кубани. Во-вторых, у нас есть шесть вышек, которые стоят на господствующих высотках Краснодарского края. Там закреплены мощные камеры с углом обзора 360 градусов и сильным оптическим увеличением. С их помощью мы можем смотреть за территорией и оперативно реагировать, - рассказывает Никита Гавриляк. – А еще дважды в день мы делаем снимки региона из космоса и получаем термическую карту. Где показатель превышен, там пожар, и туда едут наши ребята. Сейчас техника «ловит» очаги площадью 10 на 10 метров.

Еще один факт, который должен заставить задуматься. Краснодарский край – лидер по числу пожаров в стране.

- У нас очень тепло и солнечно. Это приятно для людей, но с точки зрения возгораний, весьма опасно, - резюмирует Евгений Поддубный.

КОНКРЕТНО

В заключении стоит еще раз обозначить правила безопасности:

- Нельзя разводить костер в ветреную погоду;

- Отложить жарку шашлыков, когда объявлен особый режим пожароопасности;

- Окурки в траву не кидать;

- Дворы очистить от сухой травы;

- В случае чего звонить 101.