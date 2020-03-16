«Это же мой прадед!»: В Сочи школьница нашла родственника, работая в проекте «Возвращение имени»

В Сочи 9-классница средней школы № 27 Эльвира Чамурян неожиданно нашла своего прадеда во время работы в международном проекте «Возвращение имени». Она вместе с другими юнармейцами искала родственников узников концлагерей и вдруг увидела свою фамилию.

- В один из дней поиска я вдруг увидела свою фамилию, что меня очень удивило. Это оказался мой прадед Мкртыч Чамурян. Он воевал и пропал без вести. Теперь наша семья планирует поехать на могилу прадеда, - рассказала «КП» - Кубань» Эльвира.

Она уточнила, что в центре села Черешня, Адлерского района Сочи находится мемориал, посвященный всем погибшим на войне местным жителям, где есть и фото Мкртыча Чамуряна.

Мкртыч Чамурян

Эльвира - учащаяся творческого объединения «Юнармия» центра дополнительного образования "Хоста". Кроме того, она посещает военно-патриотический спортивно-оздоровительный центр «Юный армеец», который является подразделением благотворительного фонда «Воин-интернационалист».

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- По удивительному стечению обстоятельство первого, кого мы нашли, был прадед нашей учащейся - Эльвиры. Кроме того, мы уже разыскали родственников 10 человек из списка, связались с ними. В торжественной обстановке им будут переданы копии персональных карточек их родственников - узников концлагерей, - сообщила «КП» - Кубань» педагог дополнительного образования ЦДО «Хоста», творческого объединения "Юнармия", вице-президент благотворительного фонда «Воин-интернационалист» Ольга Захран.

Она подчеркнула, что главная задача проекта – возвращение родственников в семью.

Накануне судьбы 168 сочинцев стали известны благодаря международному проекту «Возвращение имени». Уникальные архивные документы передали волонтеры – курсанты Сухумского военного училища. Сейчас мэрия Сочи передает списки, а школьники ищут близких и подтверждения, что это не просто однофамилец.

Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (862) 264-29-72.

Список погибших бойцов можно посмотреть здесь.