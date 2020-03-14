В Сочи обнародовали имена 168 солдат без вести пропавших в годы войны
Война, прогремевшая в далеких сороковых, до сих пор, то и дело, звучит отголосками из самых разных районов края. В России, на местах ожесточенных битв, и по сей день находят останки погибших советских солдат. Воины, которые мужественно, ценой собственной жизни защищали страну от фашистов.
Но немало было в войну и пропавших без вести. Кто-то ушел на задание и не вернулся, не оставив и следа. Кого-то просто не нашли среди множества погибших на поле боя. Кого-то не смогли опознать.
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Накануне судьбы 168 сочинцев стали известны благодаря международному проекту «Возвращение имени». Уникальные архивные документы передали волонтеры – курсанты Сухумского военного училища.
Сейчас мэрия Сочи передает списки, а школьники ищут близких и подтверждения, что это не просто однофамилец.
- На данный момент ведутся поиски родственников узников концлагерей, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Сочи. - Потомкам отдадут копии персональных карточек. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (862) 264-29-72.
Список погибших бойцов можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU