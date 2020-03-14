2020-03-14T20:53:47+03:00
Общество

В Сочи обнародовали имена 168 солдат без вести пропавших в годы войны

Уникальные архивные документы передали курсанты Сухумского военного училища
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сейчас в администрации Сочи разыскивают родственников пропавших. Фото: пресс-службы администрации СочиСейчас в администрации Сочи разыскивают родственников пропавших. Фото: пресс-службы администрации Сочи
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Война, прогремевшая в далеких сороковых, до сих пор, то и дело, звучит отголосками из самых разных районов края. В России, на местах ожесточенных битв, и по сей день находят останки погибших советских солдат. Воины, которые мужественно, ценой собственной жизни защищали страну от фашистов.

Но немало было в войну и пропавших без вести. Кто-то ушел на задание и не вернулся, не оставив и следа. Кого-то просто не нашли среди множества погибших на поле боя. Кого-то не смогли опознать.

Фото: пресс-службы администрации Сочи

Фото: пресс-службы администрации Сочи

Накануне судьбы 168 сочинцев стали известны благодаря международному проекту «Возвращение имени». Уникальные архивные документы передали волонтеры – курсанты Сухумского военного училища.

Сейчас мэрия Сочи передает списки, а школьники ищут близких и подтверждения, что это не просто однофамилец.

- На данный момент ведутся поиски родственников узников концлагерей, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Сочи. - Потомкам отдадут копии персональных карточек. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (862) 264-29-72.

Список погибших бойцов можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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