Из-за мусора, который едят крысы, на Кубани разводятся клещи

На Кубани начинает планомерно устанавливаться теплая весенняя погода. С ней в центральной части региона зацвели деревья, начала расти трава. А вместе с ней и активизировались представители животного мира. Пожалуй, одни из самых опасных – клещи – свою активность пока что проявлять не стали, однако уже очнулись от зимней вялости. Кубанцам пока что они угрозы не представляют. В краевом Управлении Роспотребнадзора корреспонденту «КП»-Кубань» заявили, что пик активности клещей начинается в середине апреля.

- Они станут опасными, когда придет состояние полового созревания. Самка должна напиться крови, чтобы дать приплод. Поэтому сейчас, несмотря на такую теплу погоду, они всего лишь отходят от спячки, - уверяет официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

По ее словам, с начала года к медикам с укусами клещей обратились 22 человека, это на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть ситуация стабильна. Такое же спокойствие сохраняет и департамент ветеринарии региона. В пресс-службе корреспонденту «КП»-Кубань» рассказали, что клещи сами по себе не нападают на людей и животных.

- Это насекомое передвигается медленно и не преследует жертву как, например, мухи или комары. Человек или животное сами, проходя через лесную растительность, «насаживают» клещей на себя, - говорит собеседник из департамента.

По его словам, чаще всего наиболее распространенным ареалом обитания клещей являются места с обильной растительностью и развитым травяным покровом, опавшими листьями. Целые семьи клещей можно встретить в сырых лесах, где растет высокая трава и мелкий кустарник. Обочины лесных дорог также подвержены пребыванию на них этих паукообразных животных.

- Определяется четкая связь роста заболеваемости, передаваемой с укусами клещей, с развитием садоводства и огородничества, туризма, хозяйственными преобразованиями и урбанизацией очаговых ландшафтов. Наличие несанкционированных свалок, засоренность прилегающих к населенным пунктам участков леса – все это ведет к увеличению численности грызунов, являющихся основными прокормителями клещей, - отмечают в департаменте ветеринарии.

По словам специалистов, в регионе с начала года есть обратившиеся в ветклиники со своими питомцами кубанцы. Однако эти случаи единичны. Специалисты ведомства отмечают, что клещи живут по территории всего Краснодарского края, но больше всего они имеют распространение в предгорных районах: Апшеронский, Крымский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Северский, Темрюкский, Успенский и город Сочи.

- В настоящее время в силу своих биологических особенностей клещи наиболее активны в центральных и южных районах края, где устойчивая теплая и влажная погода, - заключили в департаменте ветеринарии региона.

Напомним, в прошлом году специалисты обработали от клещей (с учетом повторных обработок) 628 тыс. 204 голов крупного рогатого скота и 123 тыс. 473 голов мелкого рогатого скота. 2020-й год исключением по обработке домашних животных не станет.

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