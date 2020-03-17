Мать убила трехмесячную дочь в Геленджике

Трагедия произошла 13 марта в одном из частных домов Геленджика на улице Луначарского. 34-летняя женщина взяла полиэтиленовый пакет и задушила им свою трехмесячную дочь. Когда в дом нагрянули следователи, она призналась, что больше не могла терпеть плачь крохи.

- Она призналась, но не сразу, что все утро не могла успокоить малышку. Поэтому взяла на кухне пакет и надела на голову своей дочери, а сама вышла на улицу, - пояснил "КП" - Кубань" источник в окружении женщины.

В комнате, где осталась дочь с пакетом на голове, женщины не было, по ее словам минут пятнадцать. Этого хватило, чтобы девочка задохнулась. Асфиксию называют причиной смерти эксперты.

- После того как женщина поняла, что ребенок не дышит, она рассказала о случившемся своей свекрови, но утаила, что сама тому виной, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Сейчас ей предъявлено обвинение по статье "Убийство". Женщина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Геленджике женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетней дочери.

Более того, правоохранители назначили ряд психолого-психиатрических экспертиз. Они выясняют, что могло стать причиной подобного поведения матери малышки.

Надо сказать, что семья с новорожденной характеризовалась положительно. Никаких опасений за жизнь ребенка у социальных служб не было.

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