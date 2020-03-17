2020-03-17T17:45:11+03:00
Происшествия

Мать убила трехмесячную дочь в Геленджике

34-летней женщине предъявлено обвинение [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Женщина призналась в преступлении. Фото: Следком РФЖенщина призналась в преступлении. Фото: Следком РФ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 13 марта в одном из частных домов Геленджика на улице Луначарского. 34-летняя женщина взяла полиэтиленовый пакет и задушила им свою трехмесячную дочь. Когда в дом нагрянули следователи, она призналась, что больше не могла терпеть плачь крохи.

- Она призналась, но не сразу, что все утро не могла успокоить малышку. Поэтому взяла на кухне пакет и надела на голову своей дочери, а сама вышла на улицу, - пояснил "КП" - Кубань" источник в окружении женщины.

В комнате, где осталась дочь с пакетом на голове, женщины не было, по ее словам минут пятнадцать. Этого хватило, чтобы девочка задохнулась. Асфиксию называют причиной смерти эксперты.

- После того как женщина поняла, что ребенок не дышит, она рассказала о случившемся своей свекрови, но утаила, что сама тому виной, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Сейчас ей предъявлено обвинение по статье "Убийство". Женщина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Геленджике женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетней дочери.

Более того, правоохранители назначили ряд психолого-психиатрических экспертиз. Они выясняют, что могло стать причиной подобного поведения матери малышки.

Надо сказать, что семья с новорожденной характеризовалась положительно. Никаких опасений за жизнь ребенка у социальных служб не было.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Санитарку из Анапы, хладнокровно убившую свою 4-летнюю дочь, отправят на лечение в психушку

Экспертиза показала, она не осознавала, что делала (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре найдена мертвой студентка медицинского колледжа
За елки ответит: экс-чиновник из Тихорецка потребовал взятку, чтобы разрешить продажу хвойных перед Новым годом
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
«Турецкие авиалинии» все же выполнят в марте несколько рейсов между Сочи и Стамбулом
В Краснодаре умер 70-летний пенсионер
В Краснодаре деревья мешают строительству новой трамвайной линии
Новые серии «Ну, погоди!» будут сняты при участии сочинского горного курорта
В Краснодаре пенсионера хотят отправить на принудительное лечение за убийство супругов лопатой
В Анапе бывшего гаишника приговорили к 200-тысячному штрафу за аферу с алкотестером
В Краснодаре откроется выставка «Творчество-жизнь моя»
В Курганинском районе в аварии пострадали 4 человека
В Краснодаре для жильцов общежития по улице Дзержинского приобрели четыре двухкомнатные квартиры
Житель Сочи задержан при получении посылки с наркотиками из Бельгии
В Краснодаре в туалете поликлиники у женщины украли телефон
В Сочи из-за коронавируса два весенних фестиваля перенесли на следующий год
Кубанские спортсменки одержали победу на первенстве России по борьбе
Центровой «Локомотива-Кубани» записал обращение к болельщикам из карантина