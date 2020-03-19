2020-03-19T12:27:33+03:00
Спорт

Защитник «Локомотива-Кубани» из карантина: Поддерживаем форму в домашних условиях

Григорий Мотовилов рассказал о жизни в изоляции
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Григорий Мотовилов в матче против Калева Фото: БК "Калев"Григорий Мотовилов в матче против Калева Фото: БК "Калев"
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Игроки «Локомотива-Кубани» после выездной победы в Эстонии при пустых трибунах оказались на двухнедельном карантине. Дело в том, что один из членов «Калева» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сейчас весь тренерский штаб и все игроки «Локо» находятся в изоляции.

- Как только пришла информация, что у тренера «Калева» обнаружен коронавирус, нас проинформировали и сказали оставаться всем дома. Мы прошли тесты и ждем результаты.Я надеюсь, что мы все здоровы и все будет хорошо, - рассказал в программе «Вид сверху» защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Григорий Мотовилов.

По словам спортсмена, пришлось изменить план тренировок, теперь игроки занимаются дома индивидуально.

- У нас были планы тренировок, но после того, как нас закрыли на карантин, нам скинули домашнюю программу и мы поддерживаем себя в форме в домашних условиях, - рассказал Мотовилов.

Напомним, что ранее к болельщикам «Локо» обратился центровой команды Алан Уильямс и поделился полезными советами по борьбе с вирусом.

- Хочу, чтобы вы, ребята, были в безопасности и тщательно следили за своим здоровьем. Тщательно мойте руки, избегайте больших скоплений людей. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то сообщите об этом. Если есть возможность, то оставайтесь дома и будьте готовы к тому, что после этого перерыва мы покажем все, на что способны! – сказал Алан Уильямс.

Розыгрыш Единой лиги ВТБ и продажа билетов на ближайшие игры приостановлены как минимум до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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