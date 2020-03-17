2020-03-17T12:35:27+03:00
Спорт

Центровой «Локомотива-Кубани» записал обращение к болельщикам из карантина

Алан Уильямc рассказал, что чувствует себя хорошо
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Алан Уильямс Фото: ПБК Локомотив-КубаньАлан Уильямс Фото: ПБК Локомотив-Кубань
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Центровой «Локомотива-Кубани» Алан Уильямс, который находится на двухнедельном карантине, записал обращение к болельщикам.

- Привет, локосемья! Я чувствую себя хорошо. Хочу, чтобы вы, ребята, были в безопасности и тщательно следили за своим здоровьем. Тщательно мойте руки, избегайте больших скоплений людей. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то сообщите об этом. Если есть возможность, то оставайтесь дома и будьте готовы к тому, что после этого перерыва мы покажем все, на что способны! – сказал Алан Уильямс.

Баскетболист, как и его партнеры по клубу, оказался в изоляции после выездного матча с эстонским «Калевом», который краснодарцы выиграли со счетом 98:81. Выяснилось, что у одного из членов команды соперника «Локо» подтвердился диагноз коронавирус.

lokobasketlokobasket
Обращение Алана Уильямса к болельщикам
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Игроки и тренерский штаб «красно-зеленых» находится на карантине, розыгрыш Единой лиги ВТБ и продажа билетов на ближайшие игры приостановлены до улучшения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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