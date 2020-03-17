Центровой «Локомотива-Кубани» записал обращение к болельщикам из карантина
Центровой «Локомотива-Кубани» Алан Уильямс, который находится на двухнедельном карантине, записал обращение к болельщикам.
- Привет, локосемья! Я чувствую себя хорошо. Хочу, чтобы вы, ребята, были в безопасности и тщательно следили за своим здоровьем. Тщательно мойте руки, избегайте больших скоплений людей. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то сообщите об этом. Если есть возможность, то оставайтесь дома и будьте готовы к тому, что после этого перерыва мы покажем все, на что способны! – сказал Алан Уильямс.
Баскетболист, как и его партнеры по клубу, оказался в изоляции после выездного матча с эстонским «Калевом», который краснодарцы выиграли со счетом 98:81. Выяснилось, что у одного из членов команды соперника «Локо» подтвердился диагноз коронавирус.
Игроки и тренерский штаб «красно-зеленых» находится на карантине, розыгрыш Единой лиги ВТБ и продажа билетов на ближайшие игры приостановлены до улучшения ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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