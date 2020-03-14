Президент «Локо» Андрей Ведищев: «Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие квируса»

14 Март 2020 2020-03-14T22:43:56+03:00

Такое решение принято после игры с «Калевом» 12 марта

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14 марта стало известно, что у баскетболиста эстонского «Калева» выявлен положительный результат на коронавирус. А 12-го числа «красно-зеленые» встречались с эстонской командой в Таллине.

- Все игроки и сотрудники «Локомотив-Кубань», которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин, - сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. - Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар.

Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания нет.

- Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и Роспотребнадзора, - добавил Андрей Ведищев. - Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса.

В ближайшие дни руководство клуба получит результаты. До этого момента все игроки будут находиться на карантине.

Врач команды Константин Шубин также отметил, что за десять дней до выезда команда начала курс фармакологической поддержки, направленный на профилактику вирусной инфекции.

- Подобные курсы проводятся регулярно в осенне - зимне - весенний период, - добавил врач. - Игроки регулярно сдают анализ крови на предмет оценки функционального состояния. Сейчас медицинский штаб контролирует их состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU