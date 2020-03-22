Древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми останется в Краснодаре навечно

19 марта на Кубань прибыли величайшие святыни православного мира – древний мраморный ковчег с частицами Креста Господня, Тернового венца и таблички «Титла», а также крест с мощами апостолов и святых.

- В этом кресте находятся частицы Хитона и Плащаницы Господня, 12 апостолов и 14 святых Православной Церкви, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма Матроны Московской Даниил Коровяков. - В числе святых мощей на Кресте находятся частицы свв. Екатерины и Варвары, св. Пантелеймона Целителя, св. Христофора, св. Маргариты, св. Дионисия и иных святых.

Отец Даниил выразил сожаление в том, что у большинства прихожан в сознании сложился «некий магизм» и «обрядоверие». Так, по его словам, приложиться к мощам Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского выразили желание многие.

Вопрос по дальнейшему пребыванию святынь решился в субботу.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Стоит понимать, что эти святые пошли в качестве веры от Христа, - продолжает настоятель. – И очень важно, на мой взгляд, помолиться и приложить к той части древа, на которой сам Господь был распят. Сейчас паломников, к сожалению, меньше. Возможно, это связано с эпидемией коронавиуса.

К слову, к пандемии отец Даниил относится со спокойствием. Он считает, что переживания людей надуманны искусственно. Однако саму сущность опасности настоятель не отрицает. Потому и говорит, что в храме соблюдаются все указания Патриарха и светских властей. Так, для причастия священнослужителям пришлось ввести одноразовые пластиковые стаканчики.

- Там, где соблюдаются элементарные нормы гигиены, даже если какая-нибудь зараза и сумеет проскочить, то Господь, я уверен, не даст распространиться, потому что причастие – это сама жизнь, тело Христово. Через него никакая смерть пройти не может, - считает служитель церкви.

В связи с пандемией храм закупил спирт. Сейчас его смешивают с эфирными маслами и используют для протирания икон, которые целуют прихожане. Для этого есть специальный смотритель, не одну сотню раз за день ему приходится протирать святыни.

- В привезенном кресте есть мощи четырнадцати святых, им молилась вся Европа во времена, когда в странах бушевала чума, - продолжает настоятель храма Матроны Московской. – Возможно, именно в это время ковчег прибыл к нам неслучайно.

Храниться ковчгеги будут в этом мощехранилище.Фото: Виталий КАРНАУХ

Вопрос по дальнейшему пребыванию святынь решился в субботу. Даниил Коровяков выступил перед церковью с ходатайством оставить ковчеги в краснодарском храме. Теперь кубанцы смогут в любое время посетить обитель святой Матроны и помолиться величайшим святыням православного мира.