На Кубани определили пункты продажи абонементов для проезда по М4 «Дон»

Стало известно, где появятся пункты продажи абонементов для водителей, которые планируют ездить по платным трассам на Кубани. Напомним, в прошлом году жители Кущевского, Павловского и Крыловского районов столкнулись с тем, что за поездки по дороге домой с них стали взимать деньги. Виной тому стали установленные пункты взимания платы. Жители Кубани возмутились и попросили снизить тарифы, иначе поездки будут вылетать в копейку.

Кубанским автолюбителям пошли на встречу. Плату уменьшилась почти в 20 раз.

– Нам удалось с госкомпанией «Автодор» выйти на решение о предоставлении местным жителям абонементов на проезд по участку платной дороги, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Теперь водители будут платить в среднем по 10 рублей за поездку. До этого стоимость превышала 200 рублей. Стоит отметить, что один проездной приобретается только на один платный участок: с 1119,5 до 1195 км или с 1195 по 1319 км.

ГДЕ КУПИТЬ

В продажу поступят разные проездные. Абонементы для жителей Краснодарского края различаются по категориям авто, а также количества включенных поездок и продолжительности действия. Для владельцев легковушек и мотоциклов доступен проездной на год. Его стоимость 1000 рублей. По нему водители смогут проехать 100 раз по платному участку. Также доступен проездной на 75 дней за 300 рублей с включенными 20 поездками.

КОНКРЕТНО

Проездные продаются по адресам:

– станица Крыловская, ул. Орджоникидзе, 145, на втором этаже здания МУП «Водоканал».

– станица Кущевская, ул. Красногвардейская, 3, в здании ДОСААФ.

– станица Октябрьская, 1177 км ФАД «Дон», здание торгового комплекса «Артур».

– станица Павловская, ул. Горького, 305, каб. 15

Также проездные будут продаваться на территории пунктов взимания платы на 1184 км и 1223 км автодороги М-4 «Дон». Открыты они с 09:00 до 21:00.

- Во всех временных пунктах продаж также можно пополнить баланс лицевого счета и оформить дополнительные услуги, - сообщают в администрации региона.

Схема объезда

АЛЬТЕРНАТИВА

Для тех, кто не хочет тратить деньги, есть возможность объехать бесплатно по трассе Р-217 «Кавказ». На нее из Краснодара можно попасть, выехав в сторону Усть-Лабинска и доехав до Кропоткина. Это официально утвержденный маршрут.

Второй путь объезда из Краснодара подсказывают сами кубанские автолюбители. Он лежит через Тимашевск, Каневскую и Ленинградскую.