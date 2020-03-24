2020-03-24T13:36:23+03:00
Общество

«Кубань осталась без абрикосов»: Профессор кафедры плодовоягодных культур рассказал, что еще можно спасти от мороза

Такой провокации от природы, по словам Сергея Чумакова, не было давно
Евгения ОСТРАЯ
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Одна надежда на черешни и яблокиОдна надежда на черешни и яблокиФото: Ольга СУХОВА
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Кубань снова впала в погодную депрессию. Термометры на улице едва добираются до +5, а сегодняшней ночью и утром 25 марта синоптики обещают заморозки до -5 градусов. Уже сейчас понятно, что часть урожая кубанских фруктов погибла.

- Такой провокации, когда было по-настоящему жарко до +26 градусов в начале месяца, а потом пришли длительные заморозки, я не помню, - рассказывает «КП» - Кубань» доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры плодовоягодных культур в КубГАУ Сергей Чумаков. - Шансов абрикосам, в частности, такая погода не оставляет.

Если после отрицательных температур что-то и могло выжить, по словам профессора, то грядущие ночные заморозки фрукты добьют.

Доктор с/х-наук Сергей Чумаков о том, какие фруктовые деревья можно еще спасти от мороза на Кубани

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- И еще...если кто-то сможет в своем саду спасти хоть что-то, то все равно дневные температуры сейчас не поднимаются выше +5 градусов. Этого совсем недостаточно, чтобы цветы выделяли нектар, а насекомые его собирали. То есть не происходит опыления, так необходимого для завязывания плодов, - говорит Сергей Чумаков.

Правда, профессор предлагает не расстраиваться раньше времени по поводу остальных культур. Яблони, черешни, сливы еще не начали цвести.

- Основные наши деревья только дали почки. Мы вчера буквально их обследовали, - продолжает он. - Отцвели алыча, абрикосы. Холод коснулся частично персиков.

По словам ученого не стоит беспокоиться и любителям кубанского винограда.

- Распустится он не успел. Лоза по большей части еще не проснулась. Поэтому, скорее всего, тут все будет в порядке. Тем более в анапо-таманском районе, где произрастает виноград в промышленных масштабах, такого холода не было.

Метеорологи, кстати, обнадежили, что настоящее тепло придет-таки на Кубань в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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