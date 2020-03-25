Воспитателей одного из детсадов на Кубани заставили написать заявления на отпуск без содержания из-за угрозы коронавируса

Заведующая детским садом (центр развития ребенка) в Северском районе Краснодарского края отправила большую часть персонала в неоплачиваемый отпуск.

- Сначала это были намеки: вроде того, что лучше бы кому-то пока уйти и не работать, - рассказала «КП» - Кубань» на условиях анонимности одна из воспитателей. - А со вчерашнего дня, 24 марта, нам сказали написать заявление на отпуск без содержания без объяснения причин.

Из-за угрозы распространения коронавируса на Кубани отменены все массовые мероприятия, продлены школьные каникулы, а родителям детсадовцев разрешили перевести малышей на свободное посещение.

При этом воспитанников детского сада в Северском районе хоть и стало на порядок меньше, но без работы персонал не сидит.

Завдетсадом на Кубани отправила без содержания сотрудников из-за коронавируса 00:00 00:00

- 126 детей сейчас посещают группы, - подтвердила в разговоре «КП» - Кубань» та самая заведующая Людмила Левадко. - Всего же сад приспособлен под 446 малышей.

К слову, после телефонного звонка из редакции руководитель учреждения экстренно отменила собственное распоряжение и вызвала всех, кого еще вчера отпустила без содержания, на работу.

«Комсомолке» Людмила Левадко заявила, что в отпуск ушли только двое и те - добровольно. Однако в распоряжении редакции есть аудиозапись, где руководителю зачитывают список временно «отдыхающих», о которых она внезапно забыла.

ОФИЦИАЛЬНО

В министерстве образования Краснодарского края заявили, что распоряжений отправлять персонал учреждений в отпуск без содержания, не давали.

- Сады у нас работают штатно в режиме свободного посещения, - подтвердили «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства.