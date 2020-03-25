2020-03-25T12:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Четверо новых заболевших коронавирусом в Краснодарском крае посещали Испанию, Голландию, Францию и ОАЭ

Их уже госпитализировали в изолированные боксы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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25 марта стало известно, что за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано четыре новых подтвержденных диагноза «коронавирусная инфекция нового типа». Все эти граждане недавно прибыли из-за границы. Двое из них находятся на лечении в Сочи, еще двое в Краснодаре.

- Установлено, что граждане посещали Испанию, Голландию, Францию, ОАЭ - страны неблагополучные по коронавирусной инфекции. Госпитализированы в инфекционные боксы. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщили «КП-Кубань» в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Таким образом число заболевших в Краснодарском крае достигло восьми, еще одна пациентка находилась в регионе транзитом и проходит лечение в Москве.

- Согласно утвержденному алгоритму был отработан круг контактов каждого из заболевших. В настоящий момент эти люди находятся на карантине под медицинским наблюдением. Отметим, что в настоящий момент в медицинские организации региона госпитализировано 232 человека с подозрением на COVID-19. 101 человек остается в стационаре, - сообщают в краевом оперативном штабе.

На стационарном лечении с внебольничной пневмонией находятся 1 594 жителей края. На домашней самоизоляции находятся более 3,2 тысячи человек. Всего в крае проведено 5 098 лабораторных исследований.

АЛЛО!

Также в Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус

В соцсетях тем временем появляется много сообщений о том, как содержат в краснодарской больнице пациентов с подозрением на коронавирус. И, по словам специалистов, большая часть информации далека от истины. Чтобы не быть голословными, врач краевой инфекционной больнице записала на телефон видео во время своего дежурства (читайте далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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