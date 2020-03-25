Появилось видео с места крушения военного учебно-тренировочного самолета L-39
В соцсетях опубликовали видео с места крушения самолета в станице Дмитриевской, которым управлял курсант 4 курса Краснодарского летного училища.
На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.Видео: соцсети
Напомним, ЧП случилось 25 марта около 16 часов дня. У курсанта был тренировочный вылет. Крушение подтвердили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве заявили, что вылет пилот выполнял без боекомплекта. Разрушений, судя по видео, на месте происшествия нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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