«Просим Господа отвести заразу!»: в Армавире прошел крестный ход против коронавируса

В Армавире спасаются от новой коронавирусной инфекции крестным ходом. Накануне горожане заметили на улицах несколько машин, которые сопровождали сотрудники ДПС. В авто ехали священники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», инициатором шествия стал епископ Армавирский и Лабинский Игнатий.

В Армавире прошел крестный ход против коронавируса.

- Он предложил отслужить водосвятный молебен с присоединением чина, который обычно читается в моменты лихолетия (потрясений - Авт.), эпидемий. В то непростое время, когда народу требуется особая молитвенная помощь, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма Рождества Христова, протоиерей Иоанн Гелеван.

В организации крестного хода помогли в администрации. Именно власти города предоставили автомобили, на которых и прошло шествие против коронавируса.

- На одном из авто поставили бочки с водой, которые освятил владыка Игнатий, а на другой машине - особо почитаемую в городе икону Геронтисса. Этот образ Пресвятой Богоматери - копия святыни, которую писали афонские монахи, - продолжает отец Иоанн. - Мы проехались по основным улицам Армавира и окружной дороге, которые окропили святой водой.

Священник снял крестный ход против коронавируса.

По словам священника, на крестный ход прихожан не приглашали. Наоборот постарались, чтобы в шествии участвовало как можно меньше людей.

- Мы уповаем и верим, что Господь оградит город от большой эпидемии. В эти тяжелые минуты призываем всех помолиться у себя дома, - добавляет священник.

Сейчас в Краснодарском крае проходят лечение от коронавирусной инфекции восемь человек, одна из заболевших находится на лечении в Москве. С подозрением на коронавирус госпитализировано 232 человека, 101 пациент остается в стационаре. В Армавире пока не зарегистрировано ни одного заболевшего.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В рязанской глубинке устроили крестный ход против коронавируса

В селе Печерники, что в Михайловском районе Рязанской области, православные христиане совершили крестный ход от местного храма Успения Божией Матери к поклонному кресту. Духовенство ссылается на опыт предков: якобы есть примеры, когда после крестных ходов уже «останавливались самые смертоносные эпидемии» (читайте далее)