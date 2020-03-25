2020-03-25T21:07:58+03:00
Общество

«Просим Господа отвести заразу!»: в Армавире прошел крестный ход против коронавируса

Священники прочитали молитву и освятили главные улицы города [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

В Армавире спасаются от новой коронавирусной инфекции крестным ходом. Накануне горожане заметили на улицах несколько машин, которые сопровождали сотрудники ДПС. В авто ехали священники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», инициатором шествия стал епископ Армавирский и Лабинский Игнатий.

В Армавире прошел крестный ход против коронавируса.

- Он предложил отслужить водосвятный молебен с присоединением чина, который обычно читается в моменты лихолетия (потрясений - Авт.), эпидемий. В то непростое время, когда народу требуется особая молитвенная помощь, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма Рождества Христова, протоиерей Иоанн Гелеван.

В организации крестного хода помогли в администрации. Именно власти города предоставили автомобили, на которых и прошло шествие против коронавируса.

- На одном из авто поставили бочки с водой, которые освятил владыка Игнатий, а на другой машине - особо почитаемую в городе икону Геронтисса. Этот образ Пресвятой Богоматери - копия святыни, которую писали афонские монахи, - продолжает отец Иоанн. - Мы проехались по основным улицам Армавира и окружной дороге, которые окропили святой водой.

Священник снял крестный ход против коронавируса.

По словам священника, на крестный ход прихожан не приглашали. Наоборот постарались, чтобы в шествии участвовало как можно меньше людей.

- Мы уповаем и верим, что Господь оградит город от большой эпидемии. В эти тяжелые минуты призываем всех помолиться у себя дома, - добавляет священник.

Сейчас в Краснодарском крае проходят лечение от коронавирусной инфекции восемь человек, одна из заболевших находится на лечении в Москве. С подозрением на коронавирус госпитализировано 232 человека, 101 пациент остается в стационаре. В Армавире пока не зарегистрировано ни одного заболевшего.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В рязанской глубинке устроили крестный ход против коронавируса

В селе Печерники, что в Михайловском районе Рязанской области, православные христиане совершили крестный ход от местного храма Успения Божией Матери к поклонному кресту. Духовенство ссылается на опыт предков: якобы есть примеры, когда после крестных ходов уже «останавливались самые смертоносные эпидемии» (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В клинике, где лечат девочку с «маской Бэтмена», готовы при необходимости принять заболевших коронавирусом у себя
Вениамин Кондратьев: Разработаем меры поддержки бизнеса в этот непростой период
Обращение Владимира Путина в связи с угрозой коронавируса: как на Кубани будут работать сетевые магазины
В Краснодарском крае с 26 марта закроют все кинотеатры, фудкорты и запретят курить кальяны
«Ростелеком» трансформирует Новороссийск в умный город
В Адыгее зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки