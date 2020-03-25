Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 25 марта 2020 года: проверку на заболевание прошли 5 098 человек
В регионе по-прежнему только пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Лечение в больницах Кубани проходят четыре человека. Одна женщина, которая была транзитом в регионе, сейчас находится в Москве. С выходных новых случаев заболевания COVID-19 не выявили.
- Проверку на коронавирус на Кубани прошли 5 098 человек. Госпитализировано 232 человека с подозрением на COVID-19, а 101 человек остается в стационаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Под наблюдением в поликлиниках находятся около 3 296 человек. На стационарном лечении с диагнозом внебольничная пневмония -1 594.
АЛЛО!
Также в Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
ИСТОЧНИК KP.RU
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