«Жаловалась на проблемы с весом»: появились подробности о найденной мертвой студентке краснодарского медицинского колледжа

Несколько дней назад в одном из дворов Восточно-Кругликовского района Краснодара было обнаружено под окнами многоэтажки безжизненное тело девушки. 17-летняя Александра (имя изменено – Авт.) выпала с 16 этажа.

- В 7 утра ее мать ушла на работу, во дворе увидела машину скорой помощи, но значения этому не придала, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодара.

Отец, по словам собеседника, узнал о произошедшем, когда в начале восьмого утра в его квартиру постучались полицейские.

- В момент ЧП он находился дома. Когда полицейские сообщили о том, что его дочь мертва, мужчина незамедлительно выбежал на улицу, - продолжает источник.

По словам мужчины, в семье были теплые отношения. Однако его дочь часто жаловалась на проблемы с весом, которых, по мнению отца, не было. Также известно, что Александра несколько лет назад занималась с психологом. На учете в ОПДН никогда не состояла.

- Девушка была второкурсницей краснодарского медицинского колледжа, - рассказали «Комсомолке» студенты. - С нами беседовали педагоги на эту тему. Сказали, что есть психологи, к ним всегда можно обратиться за помощью.

В причинах смерти девушки сейчас разбираются следователи.

- В территориальном следственном отделе организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.

РАНЕЕ ПО ТЕМЕ

В Краснодаре найдена мертвой студентка медицинского колледжа

СК проводит доследственную проверку (подробности)