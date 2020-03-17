В Краснодаре найдена мертвой студентка медицинского колледжа
Как стало известно «КП»-Кубань», недавно в одном из краснодарских дворов местные жители обнаружили под окнами многоэтажки безжизненное тело девушки. Предварительно, 17-летняя Александра (имя изменено - Авт.) выпала с 16 этажа. Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей.
- Девушка была второкурсницей, - рассказали «Комсомолке» студенты колледжа. - С нами беседовали педагоги на эту тему. Сказали, что есть психологи, к ним всегда можно обратиться за помощью.
В причинах смерти студентки сейчас разбираются следователи.
- В территориальном следственном отделе организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.
В самом медицинском колледже корреспонденту в комментарии отказали.
Ранее "Комсомолка" писала, что в Краснодаре умер 70-летний пенсионер. Очевидцы вызвали мужчине скорую, но спасти его не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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