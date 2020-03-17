В Краснодаре умер 70-летний пенсионер
Трагедия случилась во вторник, 17 марта, в кубанской столице. В 14:08 в одно из больниц города поступил пожилой мужчина.
Как узнали врачи, 70-летнему пенсионеру внезапно стало плохо на пересечении улиц Монтажников и Аэродромной. Прохожие увидели, как он упал, тут же подбежали к нему и вызвали скорую помощь. Однако несмотря на это, медики констатировали смерть.
- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за перепадов температуры может вырасти уровень заболеваемости ОРВИ. А еще Неприятная погода может отразиться на людях с хроническими недугами.
- При повышении температуры от нехватки кислорода страдают люди с заболеваниями дыхательных путей. Могут обостриться хронические недуги, прежде всего, у людей, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы, ишемическая болезнь сердца, - говорят медики.
ИСТОЧНИК KP.RU