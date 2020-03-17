В Краснодаре умер 70-летний пенсионер

17 Март 2020 2020-03-17T16:48:26+03:00

Очевидцы вызвали мужчине скорую, но спасти его не удалось

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Трагедия случилась во вторник, 17 марта, в кубанской столице. В 14:08 в одно из больниц города поступил пожилой мужчина.

Как узнали врачи, 70-летнему пенсионеру внезапно стало плохо на пересечении улиц Монтажников и Аэродромной. Прохожие увидели, как он упал, тут же подбежали к нему и вызвали скорую помощь. Однако несмотря на это, медики констатировали смерть.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за перепадов температуры может вырасти уровень заболеваемости ОРВИ. А еще Неприятная погода может отразиться на людях с хроническими недугами.

- При повышении температуры от нехватки кислорода страдают люди с заболеваниями дыхательных путей. Могут обостриться хронические недуги, прежде всего, у людей, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы, ишемическая болезнь сердца, - говорят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU