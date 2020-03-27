Сорвался и полетел с горы: в Геленджике автомиксер без водителя задавил семимесячную малышку в коляске

Этот ужасная трагедия произошла на улице Ходенко в городе-курорте. Здесь в одном из частных домов живет семья Зугумовых. Жилье пара снимает - молодые люди родом из Дагестана. В один из мартовских вечеров мать с двумя дочками - 4-летней Снежанной и 7-месячной Дариной - вышла на прогулку во двор. Пока девочка постарше стояла рядом с женщиной, вторая кроха лежала в коляске. В какой-то момент послышался сильный хруст, а уже через секунду металлические входные ворота с оглушительным грохотом рухнули.

Как оказалось, виной тому стал автомиксер Mitsubishi, за рулем которого не было водителя. По всей видимости, мужчина не поставил машину на ручник. В итоге автобетоносмеситель неожиданно тронулся с места и покатился с горки. Автомиксер навалился на железные ворота, конструкция не выдержала и придавила двух детей.

- Женщину чудом не задело. Все произошло так быстро - уберечь малышек было просто невозможно, - рассказывают «КП» - Кубань» очевидцы ЧП.

Фото с места ЧП.

Очевидцы вызвали полицию и скорую.

- 4-летний ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, - рассказали врачи в городской больнице курорта. - А вот 7-месячная малышка погибла от полученных травм.

Когда живущие в Геленджике дагестанцы узнали о произошедшей трагедии, решили помочь семье Зугумовых.

- Мы скорбим вместе с родителями Дарины. Это невосполнимая утрата, которую очень сложно пережить. Благодаря поддержке городской администрации, погибшую малышку похоронили. По нашим традициям ритуал прощания необходимо было провести на мусульманском кладбище. К сожалению, в Геленджике таких мест нет, потому ребенка похоронили в Архипо-Осиповке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» председатель дагестанской общины Ильдар Абакаров. - В семье есть еще одна дочь, также пострадавшая в аварии. Ее уже выписали из больницы. Она дома.

Дагестанская община взяла опеку над семьей - в любой момент они готовы оказать ей психологическую и материальную помощь.

Ребенка похоронили по мусульманским традициям на кладбище Архипо-Осиповки.

КОММЕНТАРИЙ СК

А тем временем с виновником аварии сейчас общаются следователи. На 44-летнего водителя, жителя Геленджика, завели уголовное дело. Шофера подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть девочки.

- Подозреваемый знал о том, что покрытие двора не ровное и имеет уклон в сторону въездных ворот. При этом он не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины, - говорят «КП» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если водителя бетоносмесителя признают виновным, то ему грозят принудительные работы на срок до четырех лет либо реальное лишение свободы на срок до пяти лет.