Новороссийск снова остался без воды

Уже сутки жители Новороссийска сидят без воды. В городе-герое - снова авария на водоводе. Без блага цивилизации остались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.

-Воды не стало в пятницу после обеда, - рассказал сайту «КП» - Кубань» житель города Илья Трунов. - Мы всю субботу будем сидеть без нее, нам обещают дать воду только в воскресенье.

Проблемы с водой в Новороссийске существуют уже несколько лет. В городе ее то подают по расписанию, то вообще отключают и развозят в цистернах. Пока эти проблемы никак не решаются. Нужна модернизация всей водопроводной системы.

А пока ремонтники устраняют аварию.

-Аварийный участок находится на глубине около 6 метров, поверх трубы прокладываем перемычку, - рассказали в местном водоканале. - Восстановительные работы затруднены тем, что трасса водовода проходит в труднодоступном месте. В ночь на 28 марта замена участка трубы проходила в районе ливневого коллектора и узла устаревших коммуникаций. В результате график и комплекс необходимых работ пришлось видоизменить.

А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. Они идут с ведрами и бутылками к местам, куда и привозят ее.

-Если честно, терпение уже лопнуло, - негодует 55-летняя жительница центрального района Новороссийска, представившаяся Анной Михайловной. - Эти проблемы с водой у нас уже очень много лет. Постоянно случаются какие-то аварии на коммуникациях, которые уже давно устарели и проржавели. И пока администрация не может придумать ничего лучше, как подвозить воду по времени. И это в 21 веке.

Воду прямо к двери квартиры приносят по заявкам только пенсионерам и инвалидам. И то им необходимо позвонить в администрацию и попросить об этом.