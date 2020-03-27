Силовики предотвратили теракт в Краснодаре

27 марта стало известно о том, что Федеральная служба безопасности предотвратила крупный теракт в Краснодаре. Эту информацию сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В Краснодаре предотвратили теракт Видео: ЦОС ФСБ РФ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», во время спецоперации силовики задержали парня, это гражданин России. При себе у него обнаружили документы, согласно которым ему 26 лет.

- У задержанного в машине нашли самодельное взрывное устройство, - уточняется в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: Кадр из оперативной съемки.

В его мобильном телефоне нашли множество переписок с членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

- Это подтверждает его преступные намерения, - говорят в ФСБ России.

По некоторым данным, парня скрутили на квартире, которую он снимал в одной из многоэтажек в Краснодаре. Сами члены ИГ находятся за рубежом.

Самодельную взрывчатку он начинил гвоздями. Где именно и когда он собирался взорвать бомбу, не сообщается. Ясно одно - силовики успели предотвратить трагедию и обезвредить преступника.

Все это обнаружили в машине парня. Фото: Кадр из оперативной съемки.

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Согласно Уголовному кодексу России за подготовку террористического акта задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что готовившего крупный теракт в одной из адыгейских школ парня выявили во время проверки после бойни в Керчи.

После ЧП начались массовые проверки, во время которых выявили 1500 интернет-пользователей, пропагандировавших "колумбайн-сообщества".

Таких юзеров заблокировали. А позже решили применить опыт и в других регионах страны. Это как раз позволило предотвратить трагедию в учебном заведении в 2019 году. Молодой человек планировал устроить массовые убийства в школе, но силовики разгадали его планы раньше.