«Курорт без курортников»: сможет ли турбизнес Сочи восстановиться после коронавируса

Сочи опустел. Не слышно детского смеха у открытых бассейнов, по центральным улицам не ходят туристические группы, непривычно тихо на пляжах. Уже никто не отдыхает на лавочках среди яркой весенней зелени и цветов в отелях и санаториях. На пляже, под тёплым весенним солнцем греются только чайки и голуби. На улицу никто не выходит из-за угрозы распространения коронавируса. В Краснодарском крае ввели жесткие меры, чтобы не допустить заразу - закрыли курорты, бронирование в отелях и санаториях приостановили.

- Все наши объекты в настоящий момент работают в соответствии со всеми постановлениями правительства. Мы полностью остановили новые бронирования номерного фонда, отмена уже сделанных броней ведется в штатном режиме в соответствии с принятыми процедурами, никаких отказов или задержек в возвращении предоплат мы не допускаем, - сообщил «КП»-Кубань» генеральный директор УК «Русский дом» Дмитрий Федоров.

По его словам, сейчас гости из отелей выезжают. А для тех, кто еще пока остается, созданы все условия по обеспечению должного уровня карантинной безопасности: организовано индивидуальное питание в номерах, несколько раз в день проводится кварцевание номеров и общественных помещений, все поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами. Персонал отелей допускается к работе только после медосмотра и обязательно использует средства индивидуальной санитарной защиты. Все бани, бассейны, хамамы, детские и игровые комнаты и другие места общественного досуга закрыты, экскурсии не проводятся.

Фото УК «Русский дом»

- Мы следим за обновлением ситуации в режиме реального времени и оперативно реагируем на актуальные требования и ограничения – безопасность наших гостей и наших сотрудников сейчас для нас приоритетнее всего, - отметил Федоров.

Он признался, что по всем отелям, которые находятся в управлении во многих регионах России, от Крыма до Челябинска, наблюдается общая тенденция спада количества бронирований - даже на летний период.

- Конечно же, мы терпим убытки и предпринимаем меры по их минимизации – часть персонала отправлена в отпуска, оставшиеся сотрудники переведены на сокращенный режим рабочего дня, но при этом для нас очень важно сохранить коллектив, не потерять наших специалистов, - продолжил гендиректор. - Также ведем переговоры с собственниками отелей по снижению или отсрочке выплат за аренду объектов, а с ресурсоснабжающими организациями – по заморозке коммунальных платежей. К сожалению, пока не встречаем понимания с их стороны – навстречу не идут, грозят отключениями, что может парализовать нашу работу полностью. По поводу мер поддержки бизнеса – пока ждем. Тем не менее, стараемся смотреть в будущее с оптимизмом и делаем все возможное по поддержанию нашего коллектива и отелей в рабочем состоянии.

Фото УК «Русский дом»

Примерно таким же образом оценивают ситуацию и туроператоры.

- Мы обзвонили туристов, которые приобрели у нас туры на предстоящую неделю. Они должны были заезжать в отели и санатории с 30 марта. В данный момент гостям возвращаем деньги, - рассказала «КП»-Кубань» член правления Российского союза туриндустрии Бэлла Тарасова. - - Турбизнес терпит убытки и ждёт реальной поддержки от государства. В их числе: отмену части налогов, целевые субсидии. Загрузка в Сочи сейчас большая.

- Люди живут в отелях и санаториях, но их пребывание необходимо максимально сократить, от них требуется выехать в кратчайшие сроки, - сказал сайту «КП»-Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Новое бронирование и размещение вообще запрещено! Если кто-то из здравниц у себя позволит хоть одному туристу забронировать номер, к ним будет применена мера вплоть до закрытия посредством иска Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, Краснодарский край вводит дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов.